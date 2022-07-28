Яровинский: «Трансферная кампания «Рубина» еще не завершена»
Яровинский заявил, что трансферная кампания «Рубина» еще не завершена
Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о трансферной кампании казанского клуба.
Напомним, что в летнее трансферное окно клуб подписал вратаря Александра Беленов и полузащитника Илью Горбунова.
«Мы еще не завершили трансферную кампанию, — приводит слова Яровинского «РБ Спорт». — Продолжаем работу. Больше сказать пока нечего».
По итогам прошедшего сезона казанцы заняли 15-е место в Российской премьер-лиге и вылетели в Первую лигу.
Новости