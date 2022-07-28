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Яровинский: «Трансферная кампания «Рубина» еще не завершена»

Яровинский заявил, что трансферная кампания «Рубина» еще не завершена
Карен Саркисян
Корреспондент
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о трансферной кампании казанского клуба.

Напомним, что в летнее трансферное окно клуб подписал вратаря Александра Беленов и полузащитника Илью Горбунова.

«Мы еще не завершили трансферную кампанию, — приводит слова Яровинского «РБ Спорт». — Продолжаем работу. Больше сказать пока нечего».

По итогам прошедшего сезона казанцы заняли 15-е место в Российской премьер-лиге и вылетели в Первую лигу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-yarovinskij-transfernaya-kampaniya-rubina-eshhe-ne-zavershena/
Александр Беленов
Футбол
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РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Олег Яровинский
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