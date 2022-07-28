Яровинский: «Трансферная кампания «Рубина» еще не завершена»

Яровинский заявил, что трансферная кампания «Рубина» еще не завершена

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о трансферной кампании казанского клуба.

Напомним, что в летнее трансферное окно клуб подписал вратаря Александра Беленов и полузащитника Илью Горбунова.

«Мы еще не завершили трансферную кампанию, — приводит слова Яровинского «РБ Спорт». — Продолжаем работу. Больше сказать пока нечего».