Защитник «Алании» Коротков: «Если придет предложение от «Зенита», не уверен, что скажу твердое «да»

Воспитанник академии «Зенит» и защитник «Алании» Александр Коротков рассказал о том, где хотел бы продолжить карьеру в будущем.

«Честно скажу, никогда не был фанатом «Зенита», но хотел играть в родном городе, в родной команде. Я понимал, что у них есть единственная сильная академия в Санкт-Петербурге, в планах было дойти до определенного уровня и показать себя, чтобы в дальнейшем появились варианты развития карьеры. Вообще, моя мечта — играть в Европе. Если придет предложение от «Зенита», то не уверен, что смогу сказать твердое «да», — приводит слова Короткова пресс-служба «Алании».

В июне «Алания» заключила контракт с 22-летним фланговым защитником на 4 года. Коротков начал свою карьеру в питерском «Зенит-2», после чего выступал за футбольный клуб «Родина». Минувший сезон защитник провел на правах аренды в «Велесе». В составе «крылатых быков» футболист сыграл 33 матча в первенстве ФНЛ.