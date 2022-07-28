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28 июля, 23:51

Защитник «Алании» Коротков: «Если придет предложение от «Зенита», не уверен, что скажу твердое «да»

Защитник «Алании» не уверен, что хотел бы продолжить карьеру в «Зените»
Алексей Еремин
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Воспитанник академии «Зенит» и защитник «Алании» Александр Коротков рассказал о том, где хотел бы продолжить карьеру в будущем.

«Честно скажу, никогда не был фанатом «Зенита», но хотел играть в родном городе, в родной команде. Я понимал, что у них есть единственная сильная академия в Санкт-Петербурге, в планах было дойти до определенного уровня и показать себя, чтобы в дальнейшем появились варианты развития карьеры. Вообще, моя мечта — играть в Европе. Если придет предложение от «Зенита», то не уверен, что смогу сказать твердое «да», — приводит слова Короткова пресс-служба «Алании».

В июне «Алания» заключила контракт с 22-летним фланговым защитником на 4 года. Коротков начал свою карьеру в питерском «Зенит-2», после чего выступал за футбольный клуб «Родина». Минувший сезон защитник провел на правах аренды в «Велесе». В составе «крылатых быков» футболист сыграл 33 матча в первенстве ФНЛ.

Источник: https://www.fcalania.com/inner-page/Novostnaya-lenta/ALEKSANDR-KOROTKOV-PRINYAL-RESHENIE-PEREJTI-V-ALANIYU/
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