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Сегодня, 16:13

Парфенов объяснил, почему поддерживает отмену требования к клубам ФНЛ об участии игроков до 21 года

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфенов в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение РФС и ФНЛ об исключении из регламента пункта об обязательном участии в матчах не менее одного молодого футболиста (не старше 21 года).

«Если футболист в порядке, ты его ставишь, какая разница, сколько ему лет. У меня примеров было достаточно, что игроки-лимитчики достойны были выходить в стартовом составе. А тех, кого ставили, так сказать, с поблажками, ждет сюрприз. Они играли прошлый сезон, а потом попадут в реалии, где нужно конкурировать. Ну, не всегда игроки понимают, что играют не из-за того, что выглядят хорошо, а из-за того, что тренерам деваться некуда и они ставят ребят.

В течение сезона всегда говорю игрокам: «Ребята, сейчас у вас небольшой бонус, но со следующего сезона надо быть конкурентоспособным, надо будет бороться за место свое уже с игроком, который также на равных с тобой». Поэтому примеров больше вот таких, на самом деле.

Как тренер, я приветствую это изменение. Из них больше толку получится так, когда они в конкурентной среде. А когда искусственно все, то будет мало хорошего», — сказал Парфенов «СЭ».

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Дмитрий Парфенов
Первая лига
ФК Ротор
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2
 Велес 0 0 0 0 0-0 0
3
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
4
 Уфа 0 0 0 0 0-0 0
5
 Волга 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
7
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
8
 Челябинск 0 0 0 0 0-0 0
9
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
10
 Текстильщик 0 0 0 0 0-0 0
11
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
12
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
13
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
14
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
15
 Спартак Кс 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
17
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
18
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11.07 00:00 Волга – Енисей - : -
11.07 00:00 Нефтехимик – Велес - : -
11.07 00:00 Шинник – Сочи - : -
11.07 00:00 Спартак Кс – КАМАЗ - : -
11.07 00:00 Урал – Торпедо - : -
11.07 00:00 Арсенал – Текстильщик - : -
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