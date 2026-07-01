Парфенов объяснил, почему поддерживает отмену требования к клубам ФНЛ об участии игроков до 21 года

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфенов в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение РФС и ФНЛ об исключении из регламента пункта об обязательном участии в матчах не менее одного молодого футболиста (не старше 21 года).

«Если футболист в порядке, ты его ставишь, какая разница, сколько ему лет. У меня примеров было достаточно, что игроки-лимитчики достойны были выходить в стартовом составе. А тех, кого ставили, так сказать, с поблажками, ждет сюрприз. Они играли прошлый сезон, а потом попадут в реалии, где нужно конкурировать. Ну, не всегда игроки понимают, что играют не из-за того, что выглядят хорошо, а из-за того, что тренерам деваться некуда и они ставят ребят.

В течение сезона всегда говорю игрокам: «Ребята, сейчас у вас небольшой бонус, но со следующего сезона надо быть конкурентоспособным, надо будет бороться за место свое уже с игроком, который также на равных с тобой». Поэтому примеров больше вот таких, на самом деле.

Как тренер, я приветствую это изменение. Из них больше толку получится так, когда они в конкурентной среде. А когда искусственно все, то будет мало хорошего», — сказал Парфенов «СЭ».