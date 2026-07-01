Парфенов объяснил, почему поддерживает отмену требования к клубам ФНЛ об участии игроков до 21 года
Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфенов в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение РФС и ФНЛ об исключении из регламента пункта об обязательном участии в матчах не менее одного молодого футболиста (не старше 21 года).
«Если футболист в порядке, ты его ставишь, какая разница, сколько ему лет. У меня примеров было достаточно, что игроки-лимитчики достойны были выходить в стартовом составе. А тех, кого ставили, так сказать, с поблажками, ждет сюрприз. Они играли прошлый сезон, а потом попадут в реалии, где нужно конкурировать. Ну, не всегда игроки понимают, что играют не из-за того, что выглядят хорошо, а из-за того, что тренерам деваться некуда и они ставят ребят.
В течение сезона всегда говорю игрокам: «Ребята, сейчас у вас небольшой бонус, но со следующего сезона надо быть конкурентоспособным, надо будет бороться за место свое уже с игроком, который также на равных с тобой». Поэтому примеров больше вот таких, на самом деле.
Как тренер, я приветствую это изменение. Из них больше толку получится так, когда они в конкурентной среде. А когда искусственно все, то будет мало хорошего», — сказал Парфенов «СЭ».
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1
|Ротор
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2
|Велес
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|0
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|0-0
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3
|Пари НН
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|0-0
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4
|Уфа
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|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Волга
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Сочи
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Енисей
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|0
|0
|0
|0-0
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8
|Челябинск
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|0-0
|0
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9
|Нефтехимик
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Текстильщик
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Арсенал
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|СКА-Хаб.
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Спартак Кс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ленинградец
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|0
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|0-0
|0
|11.07
|00:00
|Пари НН – Ротор
|- : -
|11.07
|00:00
|Волга – Енисей
|- : -
|11.07
|00:00
|Нефтехимик – Велес
|- : -
|11.07
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|Шинник – Сочи
|- : -
|11.07
|00:00
|Спартак Кс – КАМАЗ
|- : -
|11.07
|00:00
|Урал – Торпедо
|- : -
|11.07
|00:00
|Арсенал – Текстильщик
|- : -
|11.07
|00:00
|Уфа – Ленинградец
|- : -
|11.07
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|Челябинск – СКА-Хаб.
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