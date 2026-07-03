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Наиль Измайлов переизбран на пост президента ФНЛ

Сергей Филин

Спортивный функционер Наиль Измайлов переизбран на пост президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщила пресс-служба организации.

Выборы состоялись 3 июля в Москве на общем собрании руководителей клубов ФНЛ. По итогам голосования 49-летний функционер был переизбран на новый четырехлетний срок.

С 2013 по 2019 год Измайлов занимал пост вице-президента московского «Спартака». В феврале 2022-го он стал исполнительным директором ФНЛ, а в октябре того же года был избран президентом лиги.

Источник: ФНЛ
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Футбол
Первая лига
Наиль Измайлов
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«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 12 10 1 1 36-14 31
2
 Урал 12 7 4 1 20-6 25
3
 Спартак Кс 13 7 3 3 18-13 24
4
 Сочи 12 7 2 3 21-14 23
5
 Велес 13 7 2 4 17-16 23
6
 Торпедо 12 6 3 3 21-9 21
7
 Уфа 12 4 6 2 16-13 18
8
 Ротор 12 5 2 5 20-14 17
9
 Арсенал 13 4 4 5 15-24 16
10
 Шинник 12 3 7 2 15-13 16
11
 Челябинск 13 4 3 6 17-21 15
12
 Волга 13 4 2 7 16-19 14
13
 Енисей 12 3 5 4 15-20 14
14
 Ленинградец 12 3 4 5 10-20 13
15
 Нефтехимик 13 4 0 9 9-19 12
16
 КАМАЗ 13 2 4 7 14-22 10
17
 Текстильщик 12 1 4 7 8-19 7
18
 СКА-Хабаровск 13 1 4 8 14-26 7
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33 тур
34 тур
9.10 17:00 Нефтехимик – Челябинск 2 : 4
9.10 19:30 Арсенал – Спартак Кс 3 : 2
10.10 10:00 СКА-Хабаровск – КАМАЗ 3 : 3
10.10 12:00 Урал – Велес - : -
10.10 14:00 Ленинградец – Торпедо - : -
10.10 17:00 Нижний Новгород – Енисей - : -
10.10 17:00 Ротор – Волга - : -
10.10 17:00 Шинник – Текстильщик - : -
11.10 17:00 Сочи – Уфа - : -
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ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 14
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 12
Матвей Урванцев
Матвей Урванцев

Челябинск

 7
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Руслан Магаль
Руслан Магаль

Сочи

 5
Владислав Сарвели
Владислав Сарвели

Нижний Новгород

 5
И К Ж
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 9 1 4
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 11 1 4
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 12 1 4
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