Наиль Измайлов переизбран на пост президента ФНЛ

Спортивный функционер Наиль Измайлов переизбран на пост президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщила пресс-служба организации.

Выборы состоялись 3 июля в Москве на общем собрании руководителей клубов ФНЛ. По итогам голосования 49-летний функционер был переизбран на новый четырехлетний срок.

С 2013 по 2019 год Измайлов занимал пост вице-президента московского «Спартака». В феврале 2022-го он стал исполнительным директором ФНЛ, а в октябре того же года был избран президентом лиги.