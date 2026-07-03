Наиль Измайлов переизбран на пост президента ФНЛ
Спортивный функционер Наиль Измайлов переизбран на пост президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщила пресс-служба организации.
Выборы состоялись 3 июля в Москве на общем собрании руководителей клубов ФНЛ. По итогам голосования 49-летний функционер был переизбран на новый четырехлетний срок.
С 2013 по 2019 год Измайлов занимал пост вице-президента московского «Спартака». В феврале 2022-го он стал исполнительным директором ФНЛ, а в октябре того же года был избран президентом лиги.
Источник: ФНЛ
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|
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|Нижний Новгород
|12
|10
|1
|1
|36-14
|31
|
2
|Урал
|12
|7
|4
|1
|20-6
|25
|
3
|Спартак Кс
|13
|7
|3
|3
|18-13
|24
|
4
|Сочи
|12
|7
|2
|3
|21-14
|23
|
5
|Велес
|13
|7
|2
|4
|17-16
|23
|
6
|Торпедо
|12
|6
|3
|3
|21-9
|21
|
7
|Уфа
|12
|4
|6
|2
|16-13
|18
|
8
|Ротор
|12
|5
|2
|5
|20-14
|17
|
9
|Арсенал
|13
|4
|4
|5
|15-24
|16
|
10
|Шинник
|12
|3
|7
|2
|15-13
|16
|
11
|Челябинск
|13
|4
|3
|6
|17-21
|15
|
12
|Волга
|13
|4
|2
|7
|16-19
|14
|
13
|Енисей
|12
|3
|5
|4
|15-20
|14
|
14
|Ленинградец
|12
|3
|4
|5
|10-20
|13
|
15
|Нефтехимик
|13
|4
|0
|9
|9-19
|12
|
16
|КАМАЗ
|13
|2
|4
|7
|14-22
|10
|
17
|Текстильщик
|12
|1
|4
|7
|8-19
|7
|
18
|СКА-Хабаровск
|13
|1
|4
|8
|14-26
|7
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34 тур
|9.10
|17:00
|Нефтехимик – Челябинск
|2 : 4
|9.10
|19:30
|Арсенал – Спартак Кс
|3 : 2
|10.10
|10:00
|СКА-Хабаровск – КАМАЗ
|3 : 3
|10.10
|12:00
|Урал – Велес
|- : -
|10.10
|14:00
|Ленинградец – Торпедо
|- : -
|10.10
|17:00
|Нижний Новгород – Енисей
|- : -
|10.10
|17:00
|Ротор – Волга
|- : -
|10.10
|17:00
|Шинник – Текстильщик
|- : -
|11.10
|17:00
|Сочи – Уфа
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|14
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|12
|
|
Матвей Урванцев
Челябинск
|7
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
|
|
Руслан Магаль
Сочи
|5
|
|
Владислав Сарвели
Нижний Новгород
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|9
|1
|4
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|11
|1
|4
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|12
|1
|4
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