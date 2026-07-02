Сарвели продолжит карьеру в «Пари НН»
«Пари НН» объявил о подписании контракта с нападающим Владиславом Сарвели. Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано на два года.
С 2023 года форвард выступал за «Локомотив». 18 июня железнодорожники сообщили о прекращении сотрудничества с игроком по обоюдному согласию.
В сезоне-2025/26 Сарвели провел 12 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей. Вместе с московской командой он стал обладателем бронзовых медалей РПЛ. Ранее Сарвели также играл за «Сочи», «Крылья Советов» и «Чертаново».
«Пари НН» занял 15-е место в чемпионате России-2025/26 и вылетел в Первую лигу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ротор
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|0
|0-0
|0
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2
|Велес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Волга
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Челябинск
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Текстильщик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|СКА-Хаб.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Спартак Кс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ленинградец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
|11.07
|00:00
|Пари НН – Ротор
|- : -
|11.07
|00:00
|Волга – Енисей
|- : -
|11.07
|00:00
|Нефтехимик – Велес
|- : -
|11.07
|00:00
|Шинник – Сочи
|- : -
|11.07
|00:00
|Спартак Кс – КАМАЗ
|- : -
|11.07
|00:00
|Урал – Торпедо
|- : -
|11.07
|00:00
|Арсенал – Текстильщик
|- : -
|11.07
|00:00
|Уфа – Ленинградец
|- : -
|11.07
|00:00
|Челябинск – СКА-Хаб.
|- : -
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