Сарвели продолжит карьеру в «Пари НН»

«Пари НН» объявил о подписании контракта с нападающим Владиславом Сарвели. Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано на два года.

С 2023 года форвард выступал за «Локомотив». 18 июня железнодорожники сообщили о прекращении сотрудничества с игроком по обоюдному согласию.

В сезоне-2025/26 Сарвели провел 12 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей. Вместе с московской командой он стал обладателем бронзовых медалей РПЛ. Ранее Сарвели также играл за «Сочи», «Крылья Советов» и «Чертаново».

«Пари НН» занял 15-е место в чемпионате России-2025/26 и вылетел в Первую лигу.