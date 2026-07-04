Аргентина в дополнительное время переиграла Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026

Аргентина выиграла у Кабо-Верде в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 — 3:2 (д.в.). Игра прошла на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами.

В основное время команды обменялись забитыми голами. На 29-й минуте нападающий аргентинцев Лионель Месси открыл счет и забил свой 20-й гол в матчах ЧМ за карьеру, а в начале второй половины африканцы отыгрались — отличился Дерой Дуарте.

В начале первого дополнительного времени аргентинская команда второй раз вышла вперед благодаря голу Лисандро Мартинеса после подачи с углового. Перед перерывом Сидни Лопеш Кабрал ударом в девятку с угла штрафной площади сделал счет равным.

На 111-й минуте аргентинцы забили третий мяч — Месси сделал подачу на Кристиана Ромеро, после чего мяч залетел в ворота Возиньи. Однако ФИФА переписала автора забитого мяча на автогол защитника Динея Боржеса.

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Аргентина сыграет против Египта. Матч пройдет 7 июля в Атланте и начнется в 19:00 по московскому времени.