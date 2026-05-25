Футбол
Лига PARI (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)

Гунько продолжит тренировать «Арсенал» в сезоне-2026/27

Руслан Минаев

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Гунько продолжит работать в тульской команде, сообщает пресс-служба клуба со ссылкой на пост губернатора Тульской области Дмитрия Миляева в Telegram-канале.

«Перед главным тренером и коллективом теперь поставлена конкретная задача на сезон: по итогам чемпионата «Арсенал» должен войти в пятерку ведущих команд лиги. Клуб получит всю необходимую поддержку для стабильной работы», — написал Миляев.

В сезоне-2025/26 «Арсенал» набрал 39 очков в 34 матчах и занял 13-е место в турнирной таблице Первой лиги.

Гунько работает в «Арсенале» с июня 2025 года.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дмитрий Гунько
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
Читайте также
Что произошло за неделю с 24 по 30 августа. Главное
Дина Аверина и Дмитрий Соловьев стали родителями. У гимнастки и фигуриста родился сын
У «Краснодара» шесть побед в шести турах! Жубал превращается в бомбардира
Умар улетел в кошмарный нокаут, его брат чуть не развязал драку, а титульный бой теперь далеко. Что произошло после шокирующего поражения Нурмагомедова от Ядонга
Пьяный пилот угнал самолет и направил его в сторону АЭС «Пакш» в Венгрии
Перевернувшийся у берегов Северного Кипра паром затонул на глубине 514 м
Популярное видео
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ринат Билялетдинов стал главным тренером костромского «Спартака»

«Урал» объявил об уходе голкипера Опарина
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 9 7 1 1 27-13 22
2
 Велес 9 7 0 2 13-10 21
3
 Сочи 9 6 1 2 18-11 19
4
 Торпедо 8 5 1 2 15-5 16
5
 Урал 8 4 3 1 14-4 15
6
 Уфа 8 4 3 1 12-8 15
7
 Шинник 8 3 4 1 12-9 13
8
 Спартак Кс 7 3 3 1 11-8 12
9
 Арсенал 9 3 3 3 9-14 12
10
 Ротор 8 3 1 4 12-11 10
11
 Енисей 8 2 4 2 11-12 10
12
 Нефтехимик 9 3 0 6 5-13 9
13
 Волга 8 2 1 5 9-14 7
14
 Челябинск 8 2 1 5 9-15 7
15
 Текстильщик 9 1 3 5 5-11 6
16
 Ленинградец 8 1 3 4 4-10 6
17
 КАМАЗ 9 1 2 6 9-16 5
18
 СКА-Хабаровск 8 1 0 7 6-17 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
28.08 19:30 Нефтехимик – Уфа 0 : 1
29.08 16:00 Ленинградец – КАМАЗ 0 : 1
29.08 17:00 Арсенал – Урал 2 : 2
29.08 17:00 Текстильщик – Велес 0 : 1
30.08 08:00 СКА-Хабаровск – Торпедо 0 : 2
30.08 12:00 Енисей – Шинник 0 : 0
30.08 18:00 Сочи – Челябинск 2 : 1
30.08 20:00 Нижний Новгород – Волга 2 : 2
31.08 19:30 Спартак Кс – Ротор - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 10
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 9
Илья Азявин
Илья Азявин

Шинник

 5
П
Денис Боков
Денис Боков

Урал

 4
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 4
Артем Симонян
Артем Симонян

Ротор

 4
И К Ж
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 5 1 2
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 6 1 2
Вячеслав Литвинов
Вячеслав Литвинов

Сочи

 7 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости