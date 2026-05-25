Гунько продолжит тренировать «Арсенал» в сезоне-2026/27

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Гунько продолжит работать в тульской команде, сообщает пресс-служба клуба со ссылкой на пост губернатора Тульской области Дмитрия Миляева в Telegram-канале.

«Перед главным тренером и коллективом теперь поставлена конкретная задача на сезон: по итогам чемпионата «Арсенал» должен войти в пятерку ведущих команд лиги. Клуб получит всю необходимую поддержку для стабильной работы», — написал Миляев.

В сезоне-2025/26 «Арсенал» набрал 39 очков в 34 матчах и занял 13-е место в турнирной таблице Первой лиги.

Гунько работает в «Арсенале» с июня 2025 года.

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