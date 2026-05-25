Гунько продолжит тренировать «Арсенал» в сезоне-2026/27
Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Гунько продолжит работать в тульской команде, сообщает пресс-служба клуба со ссылкой на пост губернатора Тульской области Дмитрия Миляева в Telegram-канале.
«Перед главным тренером и коллективом теперь поставлена конкретная задача на сезон: по итогам чемпионата «Арсенал» должен войти в пятерку ведущих команд лиги. Клуб получит всю необходимую поддержку для стабильной работы», — написал Миляев.
В сезоне-2025/26 «Арсенал» набрал 39 очков в 34 матчах и занял 13-е место в турнирной таблице Первой лиги.
Гунько работает в «Арсенале» с июня 2025 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|9
|7
|1
|1
|27-13
|22
|
2
|Велес
|9
|7
|0
|2
|13-10
|21
|
3
|Сочи
|9
|6
|1
|2
|18-11
|19
|
4
|Торпедо
|8
|5
|1
|2
|15-5
|16
|
5
|Урал
|8
|4
|3
|1
|14-4
|15
|
6
|Уфа
|8
|4
|3
|1
|12-8
|15
|
7
|Шинник
|8
|3
|4
|1
|12-9
|13
|
8
|Спартак Кс
|7
|3
|3
|1
|11-8
|12
|
9
|Арсенал
|9
|3
|3
|3
|9-14
|12
|
10
|Ротор
|8
|3
|1
|4
|12-11
|10
|
11
|Енисей
|8
|2
|4
|2
|11-12
|10
|
12
|Нефтехимик
|9
|3
|0
|6
|5-13
|9
|
13
|Волга
|8
|2
|1
|5
|9-14
|7
|
14
|Челябинск
|8
|2
|1
|5
|9-15
|7
|
15
|Текстильщик
|9
|1
|3
|5
|5-11
|6
|
16
|Ленинградец
|8
|1
|3
|4
|4-10
|6
|
17
|КАМАЗ
|9
|1
|2
|6
|9-16
|5
|
18
|СКА-Хабаровск
|8
|1
|0
|7
|6-17
|3
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|28.08
|19:30
|Нефтехимик – Уфа
|0 : 1
|29.08
|16:00
|Ленинградец – КАМАЗ
|0 : 1
|29.08
|17:00
|Арсенал – Урал
|2 : 2
|29.08
|17:00
|Текстильщик – Велес
|0 : 1
|30.08
|08:00
|СКА-Хабаровск – Торпедо
|0 : 2
|30.08
|12:00
|Енисей – Шинник
|0 : 0
|30.08
|18:00
|Сочи – Челябинск
|2 : 1
|30.08
|20:00
|Нижний Новгород – Волга
|2 : 2
|31.08
|19:30
|Спартак Кс – Ротор
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|10
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|9
|
|
Илья Азявин
Шинник
|5
|П
|
|
Денис Боков
Урал
|4
|
|
Игорь Горбунов
Арсенал
|4
|
|
Артем Симонян
Ротор
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Константин Плиев
СКА-Хабаровск
|5
|1
|2
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|6
|1
|2
|
|
Вячеслав Литвинов
Сочи
|7
|1
|2
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