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Сегодня, 14:13

Директор «Севастополя» заявил, что ФНЛ получила документы по клубам Крыма

Руслан Минаев
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Директор «Севастополя» Валерий Чалый рассказал о возможном переходе региональных клубов в систему российского футбола.

«Работа ведется между ФНЛ и Крымским футбольным союзом. Всю документацию по клубам ФНЛ получила. Я это узнал от президента лиги Наиля Измайлова. Сейчас в ФНЛ разрабатываются критерии для вступления клубов в футбольную семью России. Главный критерий — прохождение лицензирования.

Мы к нему готовы, у нас есть большая поддержка в лице губернатора. Глава города Михаил Владимирович Развожаев поддерживает развитие профессионального футбола, который даст большой скачок в развитии детско-юношеского футбола и участия ребят в соревнованиях, которые входят в календарь Министерства спорта России.

Как я понимаю, чтобы этот вопрос ускорить, его надо узаконить. Для этого РФС должен собрать исполком и выработать позицию: принять коллективными членами либо федерации футбола Крыма и Севастополя, либо сами клубы, которые пройдут лицензирование. У нас все в порядке, но должно быть решение РФС, чтобы клубы Крыма и Севастополя могли участвовать в соревнованиях. ФНЛ не сможет принять нас в соревнования, пока не будет решения РФС", — цитирует Чалого «РБ Спорт».

Ранее директор «Севастополя» Валерий Чалый рассказал, что в феврале комиссия ФНЛ должна приехать в Крым, чтобы изучить готовность крымских клубов и инфраструктуры.

Источник: РБ Спорт
Футбол
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И В Н П +/- О
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 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
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КАМАЗ – Волга
 - : -
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