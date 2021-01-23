«Чайка» заключила контракт с украинским защитником

Футбольный клуб «Чайка» подписал контракт с защитником Александром Мигуновым. Соглашение с 26-летним украинцем рассчитано на 1,5 года, сообщает сайт клуба.

В 2015 году уроженец Донецка подписал контракт с «Шахтером», но весь срок его действия провел в аренде: сначала в «Мариуполе», потом в «Олимпике». В составе молодежной сборной Украины провел 11 матчей, один — с капитанской повязкой.

Сезон 2020 года Мигунов провел в брестском «Рухе»: в 29 матчах отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.