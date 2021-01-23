«Чайка» заключила контракт с украинским защитником
11:18
Футбольный клуб «Чайка» подписал контракт с защитником Александром Мигуновым. Соглашение с 26-летним украинцем рассчитано на 1,5 года, сообщает сайт клуба.
В 2015 году уроженец Донецка подписал контракт с «Шахтером», но весь срок его действия провел в аренде: сначала в «Мариуполе», потом в «Олимпике». В составе молодежной сборной Украины провел 11 матчей, один — с капитанской повязкой.
Сезон 2020 года Мигунов провел в брестском «Рухе»: в 29 матчах отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.
Дополнительная информация:
https://www.fc-chayka.ru/article.asp?id=Aleksandr-Migunov-%E2%80%93-igrok-Chajki-3379
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