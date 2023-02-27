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27 февраля, 22:30

«Спартак» и «Локомотив» выдали огненный матч со спорным судейством! Но красно-белые сейчас сильнее

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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Футболисты «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Несмотря на два поражения, «Локо» оставил хорошее впечатление в кубковых матчах с красно-белыми.
Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 февр, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
4:2
Локомотив

Первый матч 1/4 финала FONBET Кубка России оставил противоречивое впечатление от игры обеих команд: «Спартак» был хорош в первом тайме, второй прошел уже с преимуществом «Локомотива». Михаил Галактионов перевернул игру своей команды заменами, и состав второй половины черкизовской игры ожидаемо был взят за основу. Как итог — сразу четыре изменения в старте. Отдельно отметим дебют центрального защитника Конти и появление Миранчука. Смысла в трех разрушителях в центре, как в первой игре, не было никакого «Локо» нуждался в атакующем игроке. Гильермо Абаскаль же отошел от чисто российского состава, выпустив в старте Промеса.

В этот раз командам больше повезло с погодными условиями: за четыре дня в Москве заметно потеплело, а тушинские агрономы зимой потрудились точно не хуже своих черкизовских коллег.

Начало матча вышло максимально бодрым соперники обменялись быстрыми голами. Первым забил «Спартак»: Промес нашел в штрафной Игнатова, и тот здорово исполнил в дальний угол.

Болельщики даже не успели просчитать расклады в паре, как «Локо» сравнял: Миранчук здорово сориентировался в штрафной и переправил мяч в сетку.

Общий счет был в пользу «Спартака», что подразумевало контригру красно-белых. Однако команда Абаскаля непривычно медленно переходила из обороны в атаку. У «Локо» здорово смотрелся Миранчук и левый фланг во главе с Пиняевым.

Важный момент в конце тайма: арбитр Иванов пошел смотреть видео после падения Миранчука в штрафной «Спартака». Фола он не увидел, и это было уже второе важное ВАР-решение в пользу красно-белых в этом противостоянии (в среду был отменен гол «Локо»).

В перерыве Абаскаль добавил мощи атаке «Спартака», выпустив профильного центрфорварда Мелешина вместо не самого яркого Зиньковского. Но, как оказалось, силу добавил не он, а Игнатов. Выиграв борьбу у Тикнизяна, Михаил выкатил мяч Зобнину. Гол и передача при такой конкуренции в атаке — вряд ли можно лучше обосновать свое попадание в старт. Кстати, Иванов и здесь бегал к экрану и снова принял решение в пользу «Спартака».

Быстро отыграться, как в первом тайме, у «Локо» не вышло, и игра перешла в очень комфортный для «Спартака» режим. «Локо» ослабил прессинг, и красно-белым стало проще как обороняться, так и бегать в контратаки. В одной из них вышедший на замену Мартинс сыграл на добивании после удара Промеса.

Часто такие голы ставят точку в матчах, но точно не в этот раз. «Локо» снова удалось быстро ответить: Миранчук оформил дубль ударом на исполнение из-за пределов штрафной.

Концовка превратилась в персональную серию пенальти Промеса и Лантратова, и вратарь «Локо» ее выиграл. Он парировал первый удар голландца, а затем остался на месте и забрал мяч после пижонской паненки. Правда, второй пенальти Иванов заставил перебить, и тут уже Квинси не промахнулся. Теперь Промес находится в шаге от сотни голов за «Спартак».

Пара подарила болельщикам шикарный футбол, особенно для февраля. Но «Спартак» на данном этапе куда более цельная команда. «Локо» в этом плане находится только в начале пути. И далеко не безнадежен ответная игра только укрепила это впечатление, возникшее после первого матча. Сложно представить, что через три месяца мы увидим эту команду в борьбе за выживание. Ну а «Спартак» получил главное, что может дать эта стадия Кубка, — красно-белые остались в верхней сетке и разгрузили календарь на весну.

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Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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