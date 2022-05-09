«И тут последовал удар сбоку — я отключился...» Судейский скандал матча «Динамо» — «Алания». Сюжет из 90-х

«В глаза ребятам посмотри!»

Во вторник «Динамо» и «Алания» разыграют путевку в финал БЕТСИТИ Кубка России. «СЭ» вспоминает самый скандальный матч между этими командами, который закончился рукоприкладством.

Роковой пенальти. Фолил ли Штанюк на Канищеве?

24 марта 1996 года. Москва. Стадион «Динамо». Матч 4-го тура чемпионата России. Встречались команды, занимавшие второе и первое места соответственно, «Динамо» — «Спартак-Алания». 45-я минута. Форвард гостей Анатолий Канищев, получив мяч у левого края штрафной, вошел в нее и, преследуемый Сергеем Штанюком, рухнул на газон. Со стороны показалось, что защитник чисто выбил мяч из-под ноги нападающего, а тот упал не сразу, а спустя мгновение после того, как мяч покатился за лицевую линию. Однако арбитр Юрий Чеботарев назначил пенальти. К точке подошел Мирджалол Касымов, который, как оказалось, и установил окончательный счет в этой встрече — 1:1.

— Канищева я не сбивал, — заявил журналистам Штанюк.

— У вас нет на этот счет никаких сомнений?

— Нет.

— Было ли против вас нарушение в штрафной «Динамо» на последней минуте первого тайма? — это уже вопрос Канищеву.

— Вне всякого сомнения. Штанюк держал меня за майку. Вообще, для этого защитника, который действовал против меня персонально, мяча в этой игре вроде и не существовало. Весь матч он играл только мне в ноги и, на мой взгляд, заслуживал красной карточки еще в первой половине встречи.

У инспектора матча Александра Табакова сложилось другое мнение:

— С той позиции, в которой я находился, было видно, что нарушения правил на Канищеве не было. Это мое мнение, которым я поделился с Чеботаревым в перерыве матча.

А обычно спокойный главный тренер бело-голубых Адамас Голодец и вовсе назвал судейство Чеботарева предвзятым.

— Какие здесь могут быть сомнения? Для всех очевидно, что Чеботарев судил предвзято! Ни о какой его ошибке в эпизоде с назначением пенальти не может быть и речи. Владикавказцы достаточно сильны, чтобы нуждаться в такой «помощи». Другое дело, что они почему-то всегда, по их разумению, должны выигрывать.

Заметим, что через несколько дней после игры судейско-экспертная комиссия ПФЛ, изучив эпизод, приведший к назначению пенальти в ворота «Динамо», не пришла к единому мнению. Голоса разделились поровну — 3:3 (правда, один из членов комиссии не принимал участия в голосовании, так как находился в командировке. — Прим. «СЭ»).

— Мы проанализировали несколько видеозаписей. У тех, кто смотрел игру по телевидению, сложилось мнение, что пенальти не было. У тех, кто присутствовал на стадионе, — мнение противоположное, — заметил глава ЭСК Виктор Лушин.

Эпизод с падением Канищева можно увидеть на этом видео (сам момент на 1:50):

«Из Владикавказа при таком судействе арбитр не уехал бы...»

Но вернемся на поле стадиона «Динамо». А точнее — в подтрибунное помещение, где после финального свистка и развернулись основные события.

По свидетельству журналистов, президент «Динамо» и ПФЛ Николай Толстых потребовал от Чеботарева, чтобы тот прошел в раздевалку к хозяевам поля: «Посмотри в глаза ребятам. Они всю ночь летели из Австрии, не спали. А ты их попросту «сплавил».

Судья проследовал в раздевалку. Из-за двери, которую работник стадиона закрыл на ключ, послышался грохот. Через несколько минут Чеботарев появился с разбитой губой.

Главный тренер «Спартака-Алании» Валерий Газзаев зашел вслед за Чеботаревым в судейскую: «Посмотрите, у него разбито лицо! Это же бандитизм!» — обратился он к окружающим. Затем позвал врача своей команды, который оказал арбитру первую помощь.

В этот момент Николай Толстых, подошел к генеральному директору «Спартака-Алании» Батразу Битарову. Завязался диалог, достойный кинолент о реалиях 90-х годов.

— Ничего, мы с вами еще встретимся, играем не в последний раз. Есть черта, которую переступать нельзя, — сказал президент бело-голубых.

— Выходит, в Москве вам надо очки отдавать? — парировал Битаров.

— Нет. Но надо играть честно.

— К нашей команде есть претензии?

— Никаких.

— Тогда разбирайтесь с судьями.

— Из Владикавказа при таком судействе арбитр вообще не уехал бы, — послышался голос из толпы.

— От нас пока все уезжали, — ответил Битаров.

Анатолий Канищев. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

«Я знаю, что ты взял деньги. И докажу это!»

Через несколько дней корреспондент «СЭ» дозвонился до Чеботарева.

— Расскажите, что произошло в перерыве игры и после ее окончания?

— Первые претензии мне предъявили еще в перерыве. Толстых зашел в судейскую и обрушился на меня с бранью. Суть сказанного им сводилась к тому, что судить мне больше не суждено. На мою просьбу успокоиться и привести себя в чувство он никак не реагировал и продолжал оскорблять меня до самого выхода на второй тайм.

— Что было после матча?

— Толстых еще несколько раз заходил в судейскую, оскорблял меня, а затем сказал: «Пойдем в раздевалку «Динамо», посмотришь ребятам в глаза». Я ответил, что, если кому-то надо, пусть зайдет сюда и выскажет все свои претензии. Но Толстых продолжал настаивать: «Если я сказал «пошли», значит, пошли». После этого он позвал какого-то Славу или кого-то еще (имени я не помню) и обратился к нему: «Помоги ему дойти до нашей раздевалки». Тогда я заметил, что в посторонней помощи не нуждаюсь, и отправился в указанном направлении.

— Что было потом?

— Когда мы вошли в раздевалку и дверь за нами закрылась, Толстых стал толкать меня в спину. Он подходил к игрокам и говорил: «Вот, смотрите на него». Потом обратился ко мне: «Гляди на ребят, на их лица, они только что из Вены вернулись, а ты здесь...» И продолжал оскорблять меня уже в присутствии футболистов. В этот момент кто-то нанес мне удар сбоку, после которого я потерял сознание и отключился секунд на тридцать.

14.05.2022 | Локомотив — Динамо

— Вы упали на пол?

— Да. Потом, очнувшись, еще минуты три-четыре оставался в таком положении, опершись локтем на кресло. Толстых спросил, надо ли мне помочь добраться до судейской. Я встал и сказал, что пойду сам.

— Кто вас ударил?

— Мне сказали, что кто-то из обслуживающего персонала. Вроде бы доктор команды. Но точно утверждать я не могу.

— Потом Толстых еще раз заходил к вам в судейскую?

— Он сообщил, что ждет меня у себя завтра к десяти утра. И добавил: «Я знаю, что ты взял деньги, и докажу это».

Юрий Чеботарев. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

— Как вы себя чувствуете сейчас?

— В понедельник к вечеру пришел в себя. Но до сих пор губа словно онемевшая. Рассекли ее очень прилично. Я, естественно, все зафиксировал на медэкспертизе и имею документальное подтверждение следов побоев.

— Изложите, пожалуйста, свое видение эпизода, после которого вы решили назначить пенальти.

— Я находился метрах в десяти от места событий, когда защитник и нападающий вступили в борьбу. В этот момент динамовец прихватил рукой майку и трусы соперника, затем последовало падение. У меня не было и нет сомнений в нарушении. Другое дело, что совершать его у защитника не было необходимости.

— Но не было ведь ни толчка, ни подножки?

— Того, что было, вполне достаточно для назначения пенальти. На этот счет есть соответствующая запись в правилах.

«В перерыве Чеботарев сказал мне: «Во втором тайме я все исправлю»

А теперь ознакомимся с версией событий, изложенной Толстых:

— Динамовцы вернулись из Вены в пятницу в шесть часов утра. А уже в воскресенье предстоял тяжелый матч с чемпионом России, на который мы тщательно настраивали команду. Однако судья Чеботарев, на наш взгляд, провел матч очень слабо, за что и получил от инспектора оценку 4.0, что равносильно двойке.

Назначив 11-метровый, он допустил грубейшую ошибку, которая повлияла на ход встречи и в конечном счете на ее итог. Более того, мы считаем, что Чеботарев судил предвзято. Убежден, что такого же мнения миллионы любителей футбола.

Я никогда не позволял себе заходить в перерыве ни в раздевалку команды, ни тем более в судейскую комнату. Но, видя, что творит Чеботарев, я после первого тайма поблагодарил динамовцев за бескомпромиссную игру и обратился к ним с просьбой довести матч до конца достойно, не превратить его в неприглядное зрелище. В ответ же услышал ропот, который можно суммировать так: «Вы призывали нас играть честно. Скажите как руководитель клуба и ПФЛ, вы в состоянии оградить нас от произвола судейского корпуса или вы умеете только говорить?»

Я это проглотил и вопреки своим правилам зашел в судейскую, где корректно сказал Чеботареву: «Скажите, пожалуйста, что вы делаете?» Он ответил: «Во втором тайме я все исправлю. Матч завершится как нужно». После этого у меня комок к горлу подкатил. Иных выражений, кроме непарламентских, не нашлось. Смысл сказанного мною сводился к тому, что никто не просил его завершать матч с каким-то нужным результатом, да и какое он имеет право портить праздник миллионам людей!

Николай Толстых. Дмитрий Солнцев, Фото архив «СЭ»

Второй тайм, по мнению специалистов, Чеботарев провел не как судья ФИФА, а как новичок. После матча, понимая, что если не приму каких-то чрезвычайных мер, то могу потерять нити управления командой, я обратился к Чеботареву с предложением: «Пройдите со мной в раздевалку, чтобы посмотреть в глаза людям, которых вы «убили». Никто арбитра в раздевалку силком не тащил. Он спокойно прошел, встал посреди комнаты и принес официальные извинения. Затем я попросил его посмотреть в глаза каждому из футболистов, что он и сделал. Но в раздевалке, которую мы никогда не закрываем, находилась группа болельщиков. Послышалась короткая словесная перепалка, после которой, возможно, Чеботареву и нанесли удар, о котором он упоминает. Я находился вдалеке от этой группы — у двери — и не берусь ни подтвердить, ни опровергнуть его слова. Но никакой крови не было — это совершенно очевидно. Это подтверждает и телевизионная пленка, которую показали по каналу ТВ-6, запечатлевшему сцену выхода Чеботарева из раздевалки. Он спокойно ее покинул, проследовал в судейскую, где так же спокойно написал рапорт, после чего уехал в гостиницу.

Чеботарева оправдали, Толстых остался президентом ПФЛ

2 апреля КДК РФС принял решение отстранить Толстых от исполнения обязанностей в клубе до конца сезона на время проведения соревнований. Стадион «Динамо» был дисквалифицирован на три ближайших домашних матча бело-голубых.

На следующий день Совет ПФЛ выразил Толстых недоверие. В результате тайного голосования за то, чтобы он продолжал оставаться на посту главы лиги, высказались представители 13 клубов, против — 15. Было решено 15 апреля созвать конференцию ПФЛ: если она подтвердит недоверие президенту, тот сложит с себя полномочия. Не дожидаясь середины апреля, Толстых подал в отставку с поста главы лиги, однако последнее слово оставалось за делегатами конференции.

11 апреля состоялось заседание Всероссийской коллегии судей, на котором обсуждалось «дело Чеботарева». Еще раз просматривался эпизод, приведший к назначению пенальти в ворота «Динамо». Президиум пришел к выводу, что основания для 11-метрового у арбитра были. За это решение проголосовали четыре человека, один был против, еще один воздержался. Президиум вместе с тем признал, что Чеботарев провел матч ниже своих возможностей, однако не настолько плохо, чтобы оценивать его судейство четверкой, как это сделал инспектор встречи Александр Табаков. В итоге четверка была исправлена на вполне положительную семерку. Присутствовавший на заседании Табаков остался при своем мнении.

А 15 апреля конференция ПФЛ не приняла отставку Толстых. За его дальнейшее пребывание во главе лиги проголосовало 72 делегата, против — 32.

Еще до голосования Толстых выступил перед собравшимися:

— Надеюсь, что просьба московского «Динамо», прозвучавшая после событий 24 марта, не осталась без внимания. А заключалась она в том, чтобы каждый виновник происшествия получил по заслугам. На сегодняшний же день наказаны все, кто угодно, но только не Чеботарев, которого, кстати, Совет лиги единогласно просил РФС лишить лицензии. Наказан Толстых, наказан динамовский клуб, которому, к слову, аренда чужих стадионов на три игры обойдется в 500 миллионов рублей...

Есть еще одна проблема, о которой мы и вовсе предпочитаем не говорить. Это проблема подтягивания к футболу теневых структур, которые определяют вопросы не только финансирования клубов, но и претендуют на их полный контроль. А это уже большая опасность.

Далее слово взял президент РФС Вячеслав Колосков:

— И правильно Николай Александрович дал пас именно в этот зал. Вы — те самые люди, которые отвечают сегодня за чистоту футбола. Если кто-то «работает с судьями», так это вы. Если где-то «братва» есть в команде, так она с вами работает. И наказание в этом плане будет жесточайшее. Судья, его помощники, инспектор — люди неприкосновенные. И если повторятся случаи, подобные динамовскому, меры будут самыми серьезными, вплоть до снятия команды с розыгрыша.