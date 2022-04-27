Кубок России больше не второсортный турнир. Финал в «Лужниках» станет украшением сезона

«СЭ» — о яркой зарубе клубов РПЛ и ФНЛ.

БЕТСИТИ Кубок России в этом году чистое восхищение, хотя еще недавно к нему относились как к турниру второсортному, на который вообще не стоит обращать внимание. Отчасти низкий статус турнира диктовался финансовой несостоятельностью, отчасти — занятостью ведущих клубов в еврокубках. Тогда на внутренний Кубок не хватало ни сил, ни эмоций: топовые российские команды частенько вылетали от заряженных коллективов из подвалов. Это особенно проявлялось, когда все команды РПЛ вступали в турнир с 1/16 финала. И вылетали от команд уровня покойной тверской «Волги» из второго дивизиона, которая в 2009-м ломала полуторный состав казанского «Рубина» со счетом 4:3 и победным голом легендарного Алексея Сапогова.

Такие победы приносили грандиозные праздники в областные, краевые и республиканские центры, но совершенно не смотрелись по ТВ и обрушали интерес к событию. Не потому, что команды с периферии никому не интересны. Просто примерно все осознавали, что приоритеты ведущих клубов страны с Кубка России точно смещены, а значит, качеством там не разжиться. А чего тогда смотреть?

Но культура отмены, захлестнувшая российскую повседневность в общем и футбол в частности, не только ликвидировала клубы из еврокубков, но и подняла статус национального Кубка. Теперь это реально интересно. Особенно если смотреть, как очумело клубы ФНЛ зажигают в матчах с командами из РПЛ. Игра «Алании» с «Зенитом» в четвертьфинале — уже в зале славы турнира. Ну и кубковый поход «Енисея» — туда же. При этом, самое главное, теперь нельзя сказать, что футбольные флагманы отнеслись к турниру высокомерно. Нет, играли мощно, с желанием, но не вышло. Точнее не у всех.

Поэтому выглядит максимально логичным проведение кубкового финала на главной арене страны. Это автоматически поднимает статус турнира и может оказаться прекрасным условием для идеологической рубки «Динамо» и «Спартака», которая отправит нас куда-то во времена, когда внутренний чемпионат выглядел не менее значимым, чем «Европа». Но это совсем не обязательно. Ведь даже «Алания» — «Енисей» или любая другая комбинация финала сделает событие 29 мая праздничным и реально весомым.

Это очень важно в нынешних условиях, когда российскому футболу обязательно создавать привлекательный продукт. И это ведь не утопия. В конце концов, даже НБА в 80-х пришлось пересматривать подходы к игре. Через создание новых звезд и команд-династий вроде «Лейкерс». Но тогда эти реформы проводились гигантами вроде Джерри Басса, которому удалась шоу-революция.

Вопрос один: найдется ли такой человек в российском футболе?