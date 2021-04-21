Дерби в кубковом турнире: «Локо» vs ЦСКА, Николич vs Олич

Сегодня ждем яркие полуфиналы.

Второй год подряд в полуфинале Кубка есть пара, которую принято называть скрытым финалом. В прошлом году все так и вышло: «Зенит» прошел «Спартак», а в решающем матче, пусть и не без труда, обыграл «Химки». Сейчас такой стала пара «Локомотив» — ЦСКА.

Команды встречались в Черкизове в феврале, в первом туре после зимней паузы. Железнодорожники тогда взяли три очка, и в тот момент результат многих удивил. Но теперь он воспринимается иначе: два месяца спустя мы знаем, что красно-зеленые дали разгон феноменальной победной серии, которая сегодня насчитывает уже девять игр. «Мы невольно придали соперникам толчок вперед, теперь надеемся их притормозить», — говорил после жеребьевки 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России ветеран армейцев Алан Дзагоев. То поражение стало началом конца для Виктора Гончаренко: белорус потерпел неудачи в двух из трех последующих встреч и покинул ЦСКА. Красно-синие действительно забуксовали весной, и это особенно наглядно видно на фоне рывка «Локомотива»: перед зимней паузой армейцы опережали команду Марко Николича на девять очков, теперь она в таблице выше на три.

Нас ждет противостояние балканских тренеров. Вы удивитесь, но Николич и Олич — ровесники, родились в один год. В голове не укладывается, потому что Марко воспринимается как опытный тренер, а Ивица на бровке по-прежнему кажется запасным, почему-то разминающимся в тренерской зоне.

Что касается ЦСКА в целом, то речь о спасении сезона через кубковый турнир не идет, потому что есть все шансы на попадание в медали (многое можно будет решить уже в воскресенье в дерби со «Спартаком»). А вот для Олича матч с «Локо» станет ключевым на старте его тренерской карьеры. Дважды победить и взять полноценный трофей — прекрасный расклад, чтобы заявить о себе в новом качестве. В противном случае еще год придется оставаться «бывшим форвардом и любимцем красно-синих трибун».

И не стоит забывать, что ЦСКА уже довольно давно ничего не выигрывал —чемпионству исполнится пять лет, а успеху в Кубке — вообще восемь. Да, был Суперкубок в 2018-м, но это трофей второстепенный. Да и попали туда армейцы только из-за перехода в «Небесную лигу» «Тосно», взявшего в тот год Кубок.

А еще это противостояние самых успешных команд в истории кубкового турнира: у «Локо» восемь побед, у ЦСКА — семь. К происходящему на поле это будет иметь мало отношения, но статуса полуфиналу точно добавит.

При этом неправильно обделять вниманием и другую пару, «Ахмат» - «Крылья Советов». Самарцев совсем не получается ассоциировать с ФНЛ: там они на порядок сильнее всех, и официальное возвращение в РПЛ — только вопрос времени. А то, что «Крылья» в этом сезоне не затерялись бы в элите, они показали как раз в Кубке, очень уверенно выбив из сетки «Химки» и «Динамо».

У «Ахмата» же в этом сезоне было достаточно ярких и качественных матчей, чтобы клуб мог рассчитывать на вторую в своей истории победу в Кубке. Первая одержана в 2004 году, а в решающей встрече грозненцы превзошли... как раз «Крылья Советов». С тех пор до финала не добирались ни те, ни другие.