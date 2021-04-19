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«Локомотив» и ЦСКА побьются за выход в Европу. Кто пройдет в финал: Николич или Олич?

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 10:00
Марко Николич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Футболисты «Ахмата». Фото Магомед Абасов, ФК «Ахмат»
Марко Николич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В решающем матче будет только одна московская команда.

21 апреля пройдут полуфиналы БЕТСИТИ Кубка России по футболу. В 16.00 мск в Грозном «Ахмат» сыграет с «Крыльями Советов». А в 19.00 мск «Локомотив» примет ЦСКА в Черкизово. Сделать ставку на оба матча можно с приветственным бонусом — получите до 10 000 рублей.

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Регламент и призы Кубка

В нынешнем розыгрыше БЕТСИТИ Кубка России на всех стадиях плей-офф в случае ничьей в основное время овертайма нет. Сразу назначается серия пенальти.

Помимо красивого трофея, победитель БЕТСИТИ Кубка России-2020/21 получит право выступить в Лиге Европы. В розыгрыше-2021/22 Россия может заявить в этот турнир только одного своего представителя.

Напомним, финал турнира состоится 12 мая в Нижнем Новгороде. Время начала будет определено позднее.

8&nbsp;апреля. Тула. &laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:2. Мариу Фернандес (слева) стал автором победного гола.Фернандес спас день рождения Акинфеева. ЦСКА — в полуфинале

Кто главный фаворит турнира?

Главным фаворитом Кубка, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ, является ЦСКА. Коэффициент на победу «армейцев» равен 2.80.

Чуть ниже котируются шансы «Локомотива» — 3.20. Следом идут «Ахмат» (3.80) и «Крылья Советов» (5.50).

Можно сделать ставку на то, что любая из команд-полуфиналистов не выиграет турнир. Например, коэффициент на то, что ЦСКА останется без трофея, равен 1.38.

Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Где смотреть трансляции?

Права на показ матчей БЕТСИТИ Кубка России принадлежат субхолдингу «Матч». Оба полуфинала будут 21 апреля показаны в прямом эфире федерального бесплатного канала «Матч ТВ».

Начало трансляции матча «Ахмат» — «Крылья Советов» в 15.55. Прямой эфир игры «Локомотив» — ЦСКА стартует в 18.30.

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«Локомотив» и ЦСКА претендуют в чемпионате России на второе место. Это даст возможность выступить в отборочном турнире Лиги чемпионов. Но победа в Кубке является более коротким путем в Европу. И позволит пополнить клубный музей очередным трофеем.

«Локомотив» и ЦСКА играли между собой в кубковом турнире трижды. В 1994 году в 1/4 финала армейцы победили в серии пенальти. В 2000-м команды встретились в финале — «Локомотив» победил в дополнительное время. А в 2009 году в 1/4 финала ЦСКА выиграл в Черкизово — 1:0. Из того состава красно-синих три человека все еще в команде. Это Игорь Акинфеев, Георгий Щенников и Алан Дзагоев.

Сейчас БЕТСИТИ считает небольшим фаворитом команду Ивицы Олича. Коэффициент на выход в финал ЦСКА равен 1.76, «Локомотива» — 2.07.

Что касается основного времени, то на армейцев можно поставить за 2.43, на успех железнодорожников — 3.00. Ничья и серия пенальти оценивается коэффициентом 3.30.

Весной в БЕТСИТИ Кубке России «Локомотив» и ЦСКА не забивали менее двух голов за матч. «Железнодорожники» отгрузили «Тамбову» и «Сочи» по три. Армейцы «СКА-Хабаровск» и «Арсеналу» — два.

Однако оба очных матча в РПЛ в этом сезоне получились «низовыми» — 0:1 на Песчаной и 2:0 в Черкизово. И это перевешивает, да и статус встречи заставит играть осторожно.

Прогноз «СЭ»: тотал голов меньше 2.5 с приличным коэффициентом 1.67.

Футболисты "Ахмата". Фото Магомед Абасов, ФК "Ахмат"
Футболисты «Ахмата». Фото Магомед Абасов, ФК «Ахмат»
8&nbsp;апреля. Самара. &laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Самарская команда вышла в&nbsp;полуфинал турнира.«Крылья» «сожрали» третий клуб из РПЛ. Новой жертвой стало «Динамо»

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Предстоящий матч — ремейк финала Кубка России-2004. Тогда «Терек» сенсационно победил со счетом 1:0. Единственный гол на 91-й минуте забил Андрей Федьков.

Теперь команды поменялись ролями. 17 лет назад «Крылья» выступали в РПЛ, а команда из Грозного — в первом дивизионе. Сейчас все ровно наоборот.

В целом самарский клуб является удобным соперником для «Терека». В десяти последних очных матчах у грозненцев всего два поражения. Правда, оба случились в Чечне и оба со счетом 0:1. Однако «Ахмат» не проигрывает «Крыльям Советам» на протяжении уже шести матчей.

БЕТСИТИ считает фаворитом «Ахмат». Коэффициент на выход грозненцев в финал равен 1.78, на «Крылья Советов», — 2.04.

Котировка на победу хозяев в основное время составляет — 2.50, на успех самарцев — 3.00, на ничью — 3.20.

В пяти последних очных матчах в Грозном «Ахмат» и «Крылья Советов» забили в ворота друг друга по четыре гола. И лишь раз одна из команд сумела отличиться больше двух раз.

Прогноз «СЭ»: тотал голов меньше 1.5 голов с высоким коэффициентом 2.10.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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