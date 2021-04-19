«Локомотив» и ЦСКА побьются за выход в Европу. Кто пройдет в финал: Николич или Олич?

В решающем матче будет только одна московская команда.

21 апреля пройдут полуфиналы БЕТСИТИ Кубка России по футболу. В 16.00 мск в Грозном «Ахмат» сыграет с «Крыльями Советов». А в 19.00 мск «Локомотив» примет ЦСКА в Черкизово. Сделать ставку на оба матча можно с приветственным бонусом — получите до 10 000 рублей.

Регламент и призы Кубка

В нынешнем розыгрыше БЕТСИТИ Кубка России на всех стадиях плей-офф в случае ничьей в основное время овертайма нет. Сразу назначается серия пенальти.

Помимо красивого трофея, победитель БЕТСИТИ Кубка России-2020/21 получит право выступить в Лиге Европы. В розыгрыше-2021/22 Россия может заявить в этот турнир только одного своего представителя.

Напомним, финал турнира состоится 12 мая в Нижнем Новгороде. Время начала будет определено позднее.

Кто главный фаворит турнира?

Главным фаворитом Кубка, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ, является ЦСКА. Коэффициент на победу «армейцев» равен 2.80.

Чуть ниже котируются шансы «Локомотива» — 3.20. Следом идут «Ахмат» (3.80) и «Крылья Советов» (5.50).

Можно сделать ставку на то, что любая из команд-полуфиналистов не выиграет турнир. Например, коэффициент на то, что ЦСКА останется без трофея, равен 1.38.

Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Где смотреть трансляции?

Права на показ матчей БЕТСИТИ Кубка России принадлежат субхолдингу «Матч». Оба полуфинала будут 21 апреля показаны в прямом эфире федерального бесплатного канала «Матч ТВ».

Начало трансляции матча «Ахмат» — «Крылья Советов» в 15.55. Прямой эфир игры «Локомотив» — ЦСКА стартует в 18.30.

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч 21 апреля

«Локомотив» и ЦСКА претендуют в чемпионате России на второе место. Это даст возможность выступить в отборочном турнире Лиги чемпионов. Но победа в Кубке является более коротким путем в Европу. И позволит пополнить клубный музей очередным трофеем.

«Локомотив» и ЦСКА играли между собой в кубковом турнире трижды. В 1994 году в 1/4 финала армейцы победили в серии пенальти. В 2000-м команды встретились в финале — «Локомотив» победил в дополнительное время. А в 2009 году в 1/4 финала ЦСКА выиграл в Черкизово — 1:0. Из того состава красно-синих три человека все еще в команде. Это Игорь Акинфеев, Георгий Щенников и Алан Дзагоев.

Сейчас БЕТСИТИ считает небольшим фаворитом команду Ивицы Олича. Коэффициент на выход в финал ЦСКА равен 1.76, «Локомотива» — 2.07.

Что касается основного времени, то на армейцев можно поставить за 2.43, на успех железнодорожников — 3.00. Ничья и серия пенальти оценивается коэффициентом 3.30.

Весной в БЕТСИТИ Кубке России «Локомотив» и ЦСКА не забивали менее двух голов за матч. «Железнодорожники» отгрузили «Тамбову» и «Сочи» по три. Армейцы «СКА-Хабаровск» и «Арсеналу» — два.

Однако оба очных матча в РПЛ в этом сезоне получились «низовыми» — 0:1 на Песчаной и 2:0 в Черкизово. И это перевешивает, да и статус встречи заставит играть осторожно.

Прогноз «СЭ»: тотал голов меньше 2.5 с приличным коэффициентом 1.67.

Футболисты «Ахмата». Фото Магомед Абасов, ФК «Ахмат»

«Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз и ставка на матч 21 апреля

Предстоящий матч — ремейк финала Кубка России-2004. Тогда «Терек» сенсационно победил со счетом 1:0. Единственный гол на 91-й минуте забил Андрей Федьков.

Теперь команды поменялись ролями. 17 лет назад «Крылья» выступали в РПЛ, а команда из Грозного — в первом дивизионе. Сейчас все ровно наоборот.

В целом самарский клуб является удобным соперником для «Терека». В десяти последних очных матчах у грозненцев всего два поражения. Правда, оба случились в Чечне и оба со счетом 0:1. Однако «Ахмат» не проигрывает «Крыльям Советам» на протяжении уже шести матчей.

БЕТСИТИ считает фаворитом «Ахмат». Коэффициент на выход грозненцев в финал равен 1.78, на «Крылья Советов», — 2.04.

Котировка на победу хозяев в основное время составляет — 2.50, на успех самарцев — 3.00, на ничью — 3.20.

В пяти последних очных матчах в Грозном «Ахмат» и «Крылья Советов» забили в ворота друг друга по четыре гола. И лишь раз одна из команд сумела отличиться больше двух раз.

Прогноз «СЭ»: тотал голов меньше 1.5 голов с высоким коэффициентом 2.10.

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