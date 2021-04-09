«Локомотив» и ЦСКА сыграют до финала. А кто заберет кубок?

Два столичных клуба встретятся в 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России. Вторую пару составили «Ахмат» и «Крылья Советов».

Дмитрий Аленичев и Егор Титов перед проведением жеребьевки выразили надежду, что им удастся развести «Локомотив» и ЦСКА до финала. Не получилось. Экс-игроки и тренеры «Спартака» свели «Крылья» с «Ахматом», отправив москвичей во вторую пару.

«Локомотив» и ЦСКА — самые успешные кубковые команды российской истории (15 трофеев на двоих). Лишь один раз эти клубы встречались в финале: в 2000-м железнодорожники победили в ярком и скандальном матче на стадионе «Динамо» — 3:2 д.в.

Подробнее о той игре вы можете прочитать в нашем материале на этой странице, а мнения участников изучить здесь. Статистика личных встреч «Локо» и ЦСКА — в разделе.

Кто выиграет кубок? — Спорт-Экспресс (@sportexpress) April 9, 2021

«Локомотив»

Путь в Кубке-2021: участник Лиги чемпионов стартовал с 1/8 финала, обыграл на своем поле только что собранный после зимней паузы «Тамбов» (3:0) и в гостях — «Сочи» (3:1). На «Фиште» Смолов оформил дубль, а Камано завершил атаку в концовке на пустые ворота. Команда Николича в 2021-м собрала победную серию из 7 матчей в двух турнирах (в том числе против сочинцев с тем же счетом и ЦСКА в чемпионате).

История в Кубке: «Локо» — самый успешный на данный момент клуб в российской истории турнира, у него — 8 трофеев (это рекорд). Железнодорожники проиграли только один финал, уступив «Спартаку» в 1998-м. Красно-зеленые снова обошли ЦСКА и взяли восьмой кубок в 2019-м после новой победы над «Уралом» (1:0) в Самаре (единственный мяч провел Баринов).

LOKO DRIVE // Седьмая победа подряд и выход в полуфинал Бетсити Кубка России! ?? pic.twitter.com/1Nmrzzhgs7 — «Локомотив» (@fclokomotiv) April 7, 2021

ЦСКА

Путь в Кубке-2021: участник Лиги Европы стартовал с 1/8 финала, обыграл на своем поле «СКА-Хабаровск» (2:0) и в гостях — «Арсенал» (2:1). Армейцам с Оличем во второй раз удалось оформить волевую победу, в концовке против оставшегося вдесятером соперника сработала связка Дзагоева и Фернандеса (туляки с Парфеновым выиграли только дважды за 13 матчей двух турниров — ранее у «Зенита» в Кубке и красно-синих в РПЛ).

История в Кубке: у ЦСКА — 7 трофеев в российской истории (при 11 финалах). Армейцы зашли на рекорд в 2013-м, когда в Грозном победили «Анжи» в серии пенальти и оформили золотой дубль. В последнем на данный момент финале красно-синие в 2016-м крупно уступили «Зениту» (1:4) в Казани (еще до золотого сэйва Акинфеева против «Рубина» в новом чемпионском сезоне).

«Нам выпал самый сложный вариант из всех возможных! «Локомотив» вместе с нами считался фаворитом среди оставшихся клубов. В любом случае, у нас есть возможность попасть в финал, и эта цель сохраняется, — приводит сайт ЦСКА слова главного тренера команды Ивицы Олича. — Мы видели последние 7-8 матчей «Локомотива». Его футбол сейчас — один из лучших в чемпионате России. Видна работа тренера Марко Николича, который привел в хорошую форму команду и игроков».

«Ахмат»

Путь в Кубке-2021: представитель РПЛ стартовал с группового раунда, победил «Знамя» (3:0) и «Шинник» (1:1, пенальти 4:3), а затем прошел «Ростов» (1:0) и «Уфу» (1:0). После матча в Грозном в соцсетях башкирского клуба появилось видео спорного момента в концовке с нецензурной лексикой и вопросом после «Ку-ку».

«Крылья Советов»

Путь в Кубке-2021: лидер ФНЛ стартовал с 1/64 финала, крупно победил «Иртыш» (5:0), выиграл группу с «Динамо» из Ставрополя (4:1) и заболевшим «Ротором» (3:0), а затем выбил двух ярких представителей РПЛ — «Химки» (4:0) и «Динамо» (2:0). Лучший бомбардир «Крыльев» Сергеев в 2021-м не забил только в одном из 10 матчей двух турниров.

История в Кубке: «Ахмат» и «Крылья Советов» — соперники по финалу-2004. Тогда грозненский клуб носил название «Терек» и одержал победу в Москве на стадионе «Локомотив» со счетом 1:0 после гола Федькова. В 2004-м обладатель Кубка пробился в Европу в статусе лидера первой лиги, а самарцы в том же году добились лучшего результата в истории и стали бронзовым призером чемпионата.

Ку-ку, РПЛ! Мы в полуфинале Кубка! pic.twitter.com/loP6vyilpA — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) April 8, 2021

Полуфиналы Кубка-2020/21 запланированы на 21-22 апреля, финал — на 12 мая.