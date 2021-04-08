«Арсенал» в меньшинстве уступил ЦСКА в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Победный мяч в концовке встречи забил Мариу Фернандес.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала

«Арсенал» (Тула) — ЦСКА — 1:2 (1:0)

Голы: Луценко, 33 (1:0). Карпов, 48 (1:1). Мариу Фернандес, 86 (1:2).

«Арсенал» (Тула): Шамов, Бауэр, Довбня (Бурлак, 59), Григалава (Пантелеев, 90+1), Хлусевич, Панченко (Э.Кангва, 60), Костадинов, Коновалов, Ткачев (К.Кангва, 70), Ломовицкий, Луценко.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Дивеев, Карпов, Щенников (Тикнизян, 60), Сигурдссон (Рондон, 60), Обляков (Дзагоев, 70), Влашич, Марадишвили (Ахметов, 87), Эджуке, Чалов (Шкурин, 88).

Предупреждения: Луценко, 21. Щенников, 23. Панченко, 47. Ломовицкий, 71. Тикнизян, 90+5.

Удаление: Луценко, 55 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Кобзев (Москва), Милюченко (Санкт-Петербург).

ВАР: Кукуян (Сочи). Воронцов (Ярославль).

8 апреля. Тула. Стадион «Арсенал».

Обычно перестановки в команде по ходу сезона дают моментальный эффект. Тренеры приносят свежие идеи, футболисты стараются показать лучшие стороны новому человеку. Для этого руководители клубов и решаются на изменения.

С ЦСКА все не так однозначно. Да, отставка Виктора Гончаренко давно назревала, но назначение малоопытного Ивицы Олича главным тренером изначально выглядело рискованным. Разумеется, пока даже промежуточные выводы по работе хорвата делать нельзя — слишком мало времени прошло. Но болельщиков армейцев должно тревожить, что в двух первых матчах при Оличе красно-синие с огромным трудом победили двух аутсайдеров чемпионата России.

Если в игре с «Тамбовом» ЦСКА помогли три пенальти, два из которых были реализованы, то в кубковой встрече с «Арсеналом» армейцев выручили штрафной и удаление капитана соперников в начале второго тайма. До перерыва у красно-синих игра вообще не клеилась, хотя забить они могли: к примеру, на 2-й минуте Чалов не переиграл Шамова с нескольких метров. Но самое страшное для ЦСКА, что счет 1:0 был по игре. В позиционном нападении москвичи в первом тайме не показали ничего, а контратак у них в принципе не было — команда Дмитрия Парфенова глубоко сидела на своей половине поля.

Единственный мяч ЦСКА пропустил после углового, что тоже должно тревожить. При Гончаренко армейцы были (и пока остаются после его ухода) одной из лучших команд лиги по игре на стандартах в обороне, но в Саранске пропустили с пенальти, а в Туле — с углового. Кстати, стоит отметить автора гола Луценко — один из лучших бомбардиров прошлого чемпионата из-за травмы пропустил половину нынешнего сезона и в четверг забил впервые с августа.

Многое перевернуло начало второго тайма. Сперва Карпов забил дебютный гол за ЦСКА после подачи Сигурдссона со штрафного, а следом Луценко получил вторую желтую карточку за неумышленный удар локтем по лицу Дивеева. Численное преимущество, рабочий счет, более слабый соперник, почти тайм впереди — в такой ситуации опытный тренер дожмет противника и закончит матч разгромом.

Но рисунок игры ничуть не изменился. Да, гол и удаление во многом перевернули ход встречи, но не во всем. ЦСКА продолжил бесхитростную осаду тульских ворот, которая ни к чему долго не приводила. Парфенов только освежал состав заменами и практически отказался от контратак, а ЦСКА просто ждал, пока «Арсенал» выдохнется. Дождался: на 86-й минуте Дзагоев сделал такую умную разрезающую передачу, какие и в лучшие годы делал не так часто. А Фернандес выскочил из-за спин обороны и принес армейцам полуфинал.

ЦСКА сырой. Странно наблюдать за тем, как один из фаворитов чемпионата России не может забить не с пенальти худшей команде лиги и с трудом вырывает победу у играющего в меньшинстве аутсайдера. Олич должен быть рад, что ему повезло с календарем на старте своей работы в ЦСКА. Следующий соперник — «Ротор», и это тоже удачно. Хотя с такой игрой армейцы могут потерять очки и в домашней встрече с волгоградцами.

Но пока ничего страшного не случилось. ЦСКА вышел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России, борется за Лигу чемпионов в РПЛ, а день рождения Игоря Акинфеева не был испорчен. В четверг 35-му номеру ЦСКА исполнилось 35 лет, и команда не имела права оставить капитана без подарка.