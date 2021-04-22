Дзагоев сорвался на скамейке после замены в матче с «Локо». Кого изображал Алан?

Весь ЦСКА в одной гифке.

ЦСКА проиграл в полуфинале Кубка России «Локомотиву» — 0:3. Главная эмоция матча — реакция Алана Дзагоева после замены на 58-й минуте матча.

Полузащитник ушел с поля с удрученным видом, приобняв Олича. А уже на скамейке выглядел крайне возмущенным: Дзагоев размахивал руками, вел себя эмоционально и жаловался кому-то из партнеров на скамейке запасных.

Вряд ли Алан был недоволен самой заменой, ведь в этом году у него ни одного полного матча, и он только восстановился после повреждения. Скорее всего, причина негодования игрока — действия партнеров в проигранном матче. Twitter ЦСКА тоже выложил главную эмоцию игры с «Локомотивом».

Все мы сейчас немного Дзага #ЛокоЦСКА pic.twitter.com/OEWS6rXBNf — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 21, 2021

В этом фрагменте Дзагоев будто изобразил Чидеру Эджуке, который на 51-й минуте при счете 1:0 вошел в штрафную и начал делать ложные замахи. В штрафной под передачу открылись Влашич и Ахметов, которые просили паса, но нигериец прострелил точно в руки Гильерме. Показалось, что Дзагоев активной жестикуляцией как раз описывал именно тот момент, выражая недовольство решением партнера.

Спустя две минуты после того момента с прострелом Эджуке ЦСКА пропустил второй гол от «Локо», который во многом и стал решающим в матче.

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «СЭ» также выразил мнение, что Дзагоев был недоволен игрой Эджуке.

«Я так понял, он предъявлял претензии партнерам. Раньше Алан был лидером. Он мастер, переживает за команду, результат. Из-за своего физического состояния злится, срывается на партнеров, которые его не всегда понимают. Тот же Эджуке в одном эпизоде не отдал. Ну если у твоих одноклубников такое мастерство, зачем на всех срывать свою злость? Ты же лидер. Наоборот, подскажи, помоги другим. Вся эта агрессия точно ни к чему», — сказал эксперт.

Дзагоеву игра действительно не особо удалась, хотя в начале встречи полузащитник мог оформить голевую передачу. Это он ассистировал Рондону на 6-й минуте, когда форвард забил гол, который не засчитали после просмотра ВАР за игру рукой.

Напомним, Алан вернулся к тренировкам после травмы в начале апреля. 30-летний хавбек в этом сезоне сыграл в 15 матчах в РПЛ и Кубке России, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи. По окончании сезона у Дзагоева истекает контракт с ЦСКА. В клубе пока не говорят о том, будет ли он продлен.