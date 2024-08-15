«Краснодар» разгоняется: вторая победа в Кубке! Все решил автогол на 87-й минуте

«Ахмат» не выстоял.

«Краснодар» и «Ахмат» отлично провели выходные — южане обыграли ЦСКА, грозненцы сдержали «Спартак» на выезде. Не лучшие соперники друг для друга — и все же им пришлось встретиться во втором туре FONBET Кубка России.

Так выяснилось, что краснодарская атака все же лучше грозненской обороны. Но обо всем по порядку.

Мурад Мусаев провел минимальную ротацию — большая часть футболистов, одолевших ЦСКА на выходных, вновь появилась на поле. Но нашлось место и для новых лиц — например, для центрального защитника Арутюняна и недавно с боем прорвавшегося в «Краснодар» Козлова.

В остальном вышли почти все, кого мы привыкли видеть у «быков» в этом сезоне. Агкацеву, Сперцяну, Тормене и многим другим Мурад Олегович отдыхать не позволил. А единственная проблема, которую тренер «Краснодара» так и не решил, — профильный центрфорвард. Кордоба и Смолов недоступны уже некоторое время — в их отсутствие прикрывать позицию приходится вингеру Мозесу. Матч с «Ахматом» не стал исключением.

Магомед Адиев провел чуть более массированную ротацию. Матч со «Спартаком» получился успешным по результату (с учетом того, как складывалась игра), но выматывающим. Отдых футболистам «Ахмата» точно требовался, и некоторые игроки его получили. А вот Жиров, Адамов, Тодорович, Бериша, Швец и другие грозненские звезды остались без выходного — вышли на поле останавливать «Краснодар».

И это в общем-то получилось. Первый тайм хозяевам поля совершенно не удался: несмотря на то что ресурсы у «быков» были, чего-то внятного они не показали. Но справедливости ради «Ахмат» тоже не выглядел убедительно — в итоге первые 45 минут прошли почти без моментов.

Фото ФК «Краснодар»

Вернее, без моментов в атаке. А вот моментов в обороне, в том числе жестких, хватало — зрители увидели минимум три суровых стыка. Особенно лютовал Черников — именно после его фолов на газоне оказались Кардосо (в начале тайма) и Адамов (в конце). Но до перерыва Александр желтую карточку так и не получил.

Во втором тайме Мусаев решил освежить игру и выпустил по новому футболисту в каждую линию — ушли Сперцян, Тормена и Са. Парням еще играть с «Пари НН» в ближайшем туре РПЛ, так что ход показался оправданным — к тому же на поле вышли Барбоза, Батчи и Кастаньо. Не последние люди в «Краснодаре».

После замен дело пошло поживее — за 10 минут хозяева трижды опасно пробили по воротам Опарина. А четвертый раз (на 58-й) стал результативным — отличился Данила Козлов. Причем забил красиво, в стиле Ибрагимовича — ногой в полете. Вот только арбитр матча Василий Казарцев был против — обнаружил офсайд и отменил гол.

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов (в центре) в матче против «Ахмата». Фото ФК «Краснодар»

Дальше пошел обмен моментами, да и в целом игра расцвела — начались атаки, борьба, полетели желтые карточки... Но даже намека на гол во всем этом цветнике не просматривалось. Болельщики внутренне уже начали готовиться к серии пенальти...

Вот только у «Краснодара» на прошлых выходных открылась сверхспособность — умение забивать в концовках. В игре с «Ахматом» ее активировал Александр Черников — боевой полузащитник, получивший-таки дежурное предупреждение на 78-й минуте, оказался в нужном месте. После навеса и скидки от Газинского полузащитник прострелил наудачу и застал врасплох бегущего Александра Жирова. Защитник «Ахмата» срезал мяч в свои ворота, а «Краснодар» вышел вперед — на 87-й минуте.

За оставшееся время (Казарцев добавил солидно — 7 минут) гости отыграться не сумели. Но игра закипела, полетели новые желтые — у «Ахмата» карточку словил Шатара, у «Краснодара» предупредили Мусаева и Батчи. Но в итоге все закончилось для хозяев хорошо.

«Быки» теперь на первом месте в группе, с солидным отрывом от ЦСКА. Для южан это вторая победа подряд — на этот раз не самая убедительная, но позитивные изменения очевидны.