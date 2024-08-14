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Личка рисковал вторым поражением в Кубке. Но у «Динамо» волевая победа и сохраненные силы лидеров

Московское «Динамо» обыграло махачкалинское «Динамо» в Кубке России
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Футболисты московского «Динамо» Хорхе Карраскаль и Ярослав Гладышев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Москвичи с трудом обыграли махачкалинцев — 2:1.
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14 авг, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:1
Динамо Мх

Перед Марцелом Личкой был вопрос, каким составом сыграть с махачкалинскими одноклубниками в FONBET Кубке России. Основным, полурезервным или полностью резервным. Чех выбрал третий вариант — из тех, кто выходил в последнем туре против «Зенита», с первых минут в стартовые одиннадцать попал только Гладышев. И тот вышел не на привычной позиции вингера, а в роли нападающего. Последний раз Ярослава там использовал Сандро Шварц, хотя в академии бело-голубых Гладышев был как раз нападающим.

У Лички фактически не оставалось других вариантов для замены играющему нон-стоп Тюкавину — Смолов ушел, Грулев травмировался, а марокканский новичок Маухуб еще не приехал после Олимпиады. При этом 21-летний Гладышев неожиданно вышел на поле с капитанской повязкой — тренер решил добавить ответственности молодому футболисту.

Остальные десять игроков были из резерва. Хотя те же Карраскаль и Скопинцев претендуют на роль лидеров, но тройка в центре полузащиты Гагнидзе — Кутицкий — Смелов явно намекала — серьезного преимущества в этот день у москвичей точно не будет. Для 19-летнего Смелова, к примеру, это вообще дебют в стартовом составе — на высшем уровне он до этого сыграл только 20 минут. При этом здоровые Лунев, Бальбуэна, Даса, Лаксальт, Фомин, Нгамале и Тюкавин даже не попали в запас, готовясь планомерно к следующему туру РПЛ.

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Махачкалинцы же вышли своим лучшим составом, так что изначально можно было предположить, что они ничем не будут уступать. Если уж «Краснодару» в РПЛ не проиграли, то чем их испугают резервисты-одноклубники? Первый тайм и получился в целом равным. Вполне могли повести хозяева, особенно когда после удара Карраскаля мяч попал в руку защитнику. Колумбиец сразу пошел к 11-метровой отметке, но судья его остудил — расстояние слишком близкое, движение в сторону мяча отсутствует, продолжаем встречу.

Мог Карраскаль забить и с игры — выше ворот. Москвичи били чаще, однако гости в концовке тайма выглядели настойчивее, упорно лезли вперед и добились своего. Касинтура заработал штрафной, а Гаджиев зарядил с него в ближнюю «девятку». После ошибки в предыдущем кубковом матче Лещука Личка на сей раз решил дать шанс в воротах Кудравцу, но и белорус подвел — удар не выглядел неберущимся.

Впрочем, после перерыва хозяева быстро сравняли счет. Снова игра рукой в своей штрафной, но на сей раз ВАР просигнализировал — она у Пальцева была в неестественном положении, вытянутой вперед. Карраскаль сравнял счет с пенальти, заставив болельщиков вспомнить промах в минувшем туре в Питере Нгамалё. Тогда колумбиец претендовал на то, чтобы исполнить 11-метровый, однако камерунец убедил, что бить должен он, лишив команду надежд на ничью с «Зенитом».

Личка бросил в бой основные силы — Чавеса и Бителло вместо Макарова и Смелова, однако быстро перелома это не внесло. Наоборот, дагестанский клуб вполне мог выйти вперед, наседая на чужие ворота. А Касинтура из убойной позиции не попал в дальний угол.

В момент, когда казалось, что москвичам совсем туго, они сами забили. Скопинцев прострелил, а Гладышев, открывшись на линии офсайда, расстрелял ворота с близкого расстояния — 2:1.

Личка рисковал, но в итоге торжествует, одержав волевую победу и сохранив силы лидеров. Теперь в группе у «Спартака» 6 очков, у московского и махачкалинского «Динамо» — по 3, а у «Крыльев» — 0.

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)
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