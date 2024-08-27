ЦСКА выиграл в свой день рождения. Все решили замены Николича в концовке

Армейцы обыграли в Грозном прямого конкурента по групповому этапу.

Как и в чемпионате — в FONBET Кубке России ЦСКА в роли догоняющего. Что, впрочем, не отменяет типичной для группового раунда ротации состава. У армейцев она обычно минимально затрагивает оборону, где во вторник в привычной тройке центральных защитников не хватало только Мойзеса. В остальном же при новых сочетаниях качество просело. По крайней мере в первом тайме гости ни разу не попали в створ ворот и не создали ни одного очевидного голевого момента. Запомнилась разве что попытка Глебова прорваться к воротам за счет индивидуальных качеств. Но если одного защитника он красиво обыграл, то второй здорово сыграл на подстраховке.

«Ахмат», чья обойма сократилась из-за тяжелых травм Богосаваца и подписавшего недавно с клубом новый контракт Бериши, выглядел более цельно и агрессивно. Последнее касается как высокого прессинга, так и созидательных действий. У хозяев и перспективных подходов хватало, и конкретики в завершении. Желание одержать первую с 31 июля победу, когда в кубковом турнире был разгромлен «Пари НН» (4:1), было очевидным. И ближе всего к голу до перерыва подобрались Камилов с Ибишевым. Первый из-за штрафной попал в перекладину. Второй — после обострения от поддержавшего атаку ветерана грозненцев Уциева — опасно бил головой.

Следующее достойное упоминание событие пришлось на начало второго тайма, но даже если бы Садулаев сумел переиграть Торопа, в игру мог вмешаться ВАР, так как обострению, скорее всего, предшествовал фол против Лукина. И уж совсем верный момент был у не попавшего в створ из центра штрафной Камилова. Причем случилось это, когда Марко Николич решил усилить игру, одновременно выпустив на поле тройку лидеров — Облякова, Файзуллаева и Мусаева.

Только по мановению волшебной палочки ничего не произошло. Напротив, «Ахмат» некоторое время продолжал диктовать свои условия и стабильно поддерживал уровень давления. Прежде всего — за счет активности на флангах и стандартов. А ЦСКА по-настоящему взорвался на 75-й минуте, что совпало с появлением на поле Кругового. Спустя некоторое время он вполне мог продолжить традицию армейских защитников забивать после угловых. А до этого Файзуллаев нашел в центре штрафной Облякова, и Шелия впервые показал себя во всей красе, остановив мяч ногами.

Магомед Адиев имел полное право с облегчением вздохнуть, так как «Ахмат» избежал не только пропущенного гола, но и травмы Ибишева (лимит замен уже был исчерпан). Медицинский штаб хозяев сумел вернуть защитника на поле, только от неприятностей это не спасло. Все решили класс Келлвена, который шведкой вырезал красивейшую диагональ к площади ворот, и голевое чутье Мусаева. Ускользнув от Адамова, форвард в касание переправил мяч в сетку.

Дальше красно-синим пришлось потрудиться в обороне, так как в финальном штурме их ворот приняли участие не только временно переквалифицировавшийся в форварда центральный защитник Шатара, но и отправившийся на стандарт к воротам Торопа его коллега по амплуа Шелия. И — как в хоккее — это стоило «Ахмату» гола в пустые ворота за авторством Кругового. ЦСКА, сыграв в свой 113-й день рождения в посвященной болельщикам черной форме, сделал себе прекрасный подарок и поднялся в группе на второе место.