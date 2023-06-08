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Народный Кубок: эпоха Возрождения

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Кубок России по футболу.
FONBET Кубок России.
Фото РФС
В воскресенье ЦСКА и «Краснодар» сыграет в решающем матче Кубка России.

11 июня в Лужниках состоится Суперфинал FONBET Кубка России — единственного футбольного соревнования в России, где еще не угас зрительский интерес, а победителя по-прежнему тяжело предсказать. Претерпев серьезные изменения в формате, Кубок реинкарнировался в уникальное соревнование, где, к примеру, можно было проиграть несколько раз и все равно дойти до финала. В преддверии развязки этого турнира предлагаем вспомнить ключевые моменты и важные цифры, которые сделали этот кубковый сезон особенным в своей истории.

Кубок России. Суперфинал
11 июн, 17:00. Лужники (Москва)
Краснодар
ЦСКА

Есть два пути

Перед стартом розыгрыша Кубка были объявлены нововведения: теперь в зависимости от статуса клубы пойдут по разным путям (Путь РПЛ и Путь регионов). Раньше клубы РПЛ тоже стартовали с группового этапа, но в этот раз ключевым изменениям подвергся плей-офф благодаря внедрению системы double elimination. Хотя поначалу не все футболисты до конца поняли формат соревнований, стоит признать эксперимент удачным. Формат, перекочевавший из киберспорта, увеличил и зрительский интерес, и количество матчей, что в условиях отстранения российских клубов от еврокубков можно считать плюсом. На пути к Суперфиналу и ЦСКА, и «Краснодар» провели в сезоне по 42 матча — это средний показатель количества игр с учетом выхода в еврокубковую весну.

Штрафной в матче ЦСКА - «Сочи»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Завораживающее начало

Впервые матчи 1/256 финала Кубка привлекли внимание федерального телевещателя и набрали весомую долю в целевой аудитории 14-59 лет. Причиной тому стал дебют медиафутбольных команд — 2DROTS и «Амкала» — в Кубке России на первой стадии Пути регионов. Доля «Амкала» на стадии 1/256 финала составила 2,5% целевой аудитории, а 2DROTS — 3%. В сравнении с матчами РПЛ по рейтингу это примерно как условный матч «Уфа» — «Урал». Более того, оба медиафутбольных коллектива покинули турнир, так и не проиграв ни разу в основное время: оба вылетели по пенальти от крепких «Текстильщика» и «Звезды». С огромной вероятностью мы снова увидим медиафутболистов в новом розыгрыше Кубка России.

Квинси Промес и&nbsp;Сергей Карасев. Карасеву дерби, Безбородову — суперфинал, Левникову — Ташкент. А как же Кукуян?

Если истории про медиафутбол вам не по вкусу, то приключения футбольного клуба «Ставрополь-Агросоюз» не смогут оставить вас равнодушными: скромный сельский коллектив, за который выступали таксист, грузчик, курьер и регулировщик, обыграл в Кубке «Ессентуки», махачкалинский «Легион» и некогда пыливший в РПЛ «Спартак-Нальчик». Закончился путь ставропольцев поражением от команды ФНЛ «Нефтехимик», но определенную порцию оваций от экспертов и нейтральных болельщиков они все же заслужили.

Официальный мяч FONBET Кубка России
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Большой куш

Если болельщикам в новом розыгрыше был интересен новый формат и новые участники, то клубы получили мощнейший стимул — призовые выплаты. По информации от РФС, титульный партнер Кубка букмекерская компания ФОНБЕТ увеличила призовой фонд примерно в 10 раз, доведя итоговую сумму до 1,513 миллиарда рублей. Эта сумма, например, превышает призовой фонд Кубка Франции (11,9 миллиона евро, или 936 миллионов рублей), и для небольших клубов ФНЛ и ФНЛ-2 кубковые выплаты становятся важным источником дохода. К примеру, «Акрон», ставший сенсацией футбольной весны, заработал 41,07 миллиона за Путь регионов, что превысило кубковые доходы «Сочи», «Химок» и «Факела» из Пути РПЛ. Финалисты, разумеется, заберут самые большие куски пирога: ЦСКА гарантированно заработает 227 миллионов рублей, а «Краснодар» — 155. Кроме того, клубы разделят между собой доходы от билетной выручки. Для сравнения, прошлогодний триумфатор Кубка «Спартак» заработал около 40 миллионов.

Видеооператор с мячом на FONBET Кубке России
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Важен каждый

Со стадии плей-офф на матчах Кубка появилась благотворительная акция «ДоброFON». В рамках этой акции благотворительная программа ФОНБЕТ «Ставка на добро» умножала количество пришедших на игру зрителей на 100 и полученную сумму отправляла в больницы и фонды в том субъекте РФ, где проходила игра. Начиная с полуфиналов обоих Путей количество зрителей умножалось на 300. Общая сумма благотворительных выплат превысила 57 миллионов рублей и была направлена в различные медицинские учреждения и благотворительные фонды Ульяновска, Екатеринбурга, Тольятти, Самары, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и других регионов. Получилась интересная взаимосвязь: чем лучше выступал клуб, тем больше он мог помочь нуждающимся в родном регионе. Матчи в Екатеринбурге и Краснодаре собирали внушительные аншлаги, от которых мы уже стали отвыкать в российском футболе.

Футболист Антон Заболотный
Фото Федор Успенский, «СЭ»

На футбол как на праздник

РФС совместно с ФОНБЕТ развернул широкую рекламную кампанию Кубка. Вместе со звездами российского футбола и другими селебрити Кубок объехал всю страну, попутно устраивая яркие предматчевые шоу: реинкарнация «Короля и Шута» на матче в Петербурге, зажигательные выступления Niletto и PLC в Екатеринбурге и Краснодаре, обладатель «Грэмми» Imanbek в Черкизове и «Моя Мишель» в Самаре. Трофи-тур Кубка стал гастролирующим оркестром, который неизменно привносил в каждый город футбольный праздник и фестивальное настроение.

— Вместе с РФС мы собрали команду профессионалов, которая сумела в несколько раз увеличить коммерческую привлекательность, смотрибельность и посещаемость FONBET Кубка России. Останавливаться на достигнутом не собираемся и в следующем розыгрыше Кубка обязательно порадуем любителей отечественного футбола новыми активностями и мероприятиями. Болельщиков ждет очень много интересного и необычного в рамках турнира в новом сезоне, а пока всех приглашаю на заключительный праздник российского футбола в Лужниках. Уверен, что финальный матч, шоу и эмоции вокруг него будут незабываемыми!, — отметил генеральный директор ФОНБЕТ Сергей Анохин.

Владимир Ивич. Ивич готов принести первый трофей Галицкому? Нас ждет классный финал Кубка

Разумеется, организаторы подготовили насыщенную программу на Суперфинал. Уже известно, что гимн России исполнит Полина Гагарина, а после награждения перед зрителями выступит Баста. Впечатляет своим масштабом и предматчевая программа Кубка России. Так, согласно информации от РФС, 8 и 9 июня посетители Парка Горького и ВДНХ смогут сфотографироваться с маскотами клубов-участников Суперфинала и взять автографы у легенд и амбассадоров турнира: Евгения Алдонина, Владимира Быстрова, Романа Широкова и Романа Шишкина. А вишенкой на торте станет экспонирование огромной пятиметровой копии трофея Кубка России на Центральной площади «Лужников». К слову, похожий Кубок мы могли встретить в феврале на просторах социальных сетей, но тогда это был эффект смешанной реальности.

Вне зависимости от воскресного итогового счета на табло можно сказать одно — Кубок России вернул себе зрительский интерес и народную любовь. Хочется верить, что это надолго.

Владислав Андреев

Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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