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Сегодня, 11:00

Каким для ЦСКА был последний финал Кубка России. Глупая травма Оланаре, удаление Березуцкого и разгром от «Зенита»

Константин Белов
Корреспондент
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Василий Березуцкий сбивает в штрафной Александра Кокорина
Василий Березуцкий сбивает в штрафной Александра Кокорина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболист Аарон Оланаре делает кульбит после гола
Аарон Оланаре.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Судья Александр Егоров удаляет с поля Василия Березуцкого
Судья Александр Егоров удаляет с поля Василия Березуцкого.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вспоминаем матч 2016 года.

ЦСКА — рекордсмен по числу побед в Кубке России. У армейцев таковых уже семь. Но последний финал в этом турнире болельщики красно-синих вряд ли лишний раз вспоминают. Рассказываем, как красно-синие под руководством Леонида Слуцкого бились с «Зенитом» Халка и Виллаш-Боаша и чем та встреча особо примечательна.

К финалу — без ключевого игрока

К очному противостоянию команды подходили в разном настроении. ЦСКА шел на первом месте в чемпионате (опережая «Ростов» Бердыева на два очка), плюс был на серии из пяти матчей без поражений. А вот у «Зенита» дела не ладились. Звездная команда во главе с Андре Виллаш-Боашем весной обидно вылетела в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Бенфики», пропустив в ответной игре два мяча за 6 минут. В чемпионате тоже шло не особо, поражение в 25-м туре 0:3 от «Кубани» серьезно ударило по амбициям команды. «Зенит» же находился аж на четвертом месте и пытался зацепиться за вторую строчку, дававшую право выступить в Лиге чемпионов.

Главной потерей для ЦСКА был Понтус Вернблум, который пропускал встречу из-за перебора желтых карточек. Его место в опорной зоне занял Бибрас Натхо, и это сильно сказалось на оборонительном потенциале команды, ведь Понтус здорово подчищал за креативной группой, а теперь Натхо и Дзагоеву предстояло думать не только об атаке, но и об обороне.

«Основополагающая причина неудачи, считаю, была не столько в защитниках, сколько в отсутствии Верблума — игрока, для команды сейчас абсолютно незаменимого. Я еще накануне предположил, что дисквалификация шведа может стать в этом матче определяющим моментом», — писал тогда обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер.

Футболист Аарон Оланаре делает кульбит после гола
Аарон Оланаре.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глупая травма Оланаре

Начало встречи выдалось неспешным — обе команды осторожничали и темп не взвинчивали. Да и газон этому не способствовал — у игроков ехали ноги при рывках, рикошеты получались непредсказуемыми. К исходу стартовой десятиминутки стало вырисовываться небольшое преимущество «Зенита». Продолжилось оно и дальше — к получасу игры питерцы организовали быструю контратаку, Шатов после фирменных мини-футбольных финтов упал после контакта с Марио Фернандесом в штрафной и заработал пенальти. Халк уверенно исполнил удар с точки.

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Впрочем, ЦСКА отыгрался моментально. Натхо из глубины поля вырезал филигранную диагональ к правому углу штрафной, Фернандес скинул мяч на Аарона Оланаре, а нигерийский форвард здорово развернулся и в противоход Михаилу Кержакову пробил в дальний угол. Правда, уже через две минуты Оланаре унесли на носилках. Еще в начале игры он получил повреждение колена в столкновении с Витселем, а после забитого мяча зачем-то решил исполнить кульбит и усугубил повреждение до такой степени, что не смог продолжить игру. Уже в первом тайме Слуцкому пришлось делать вынужденную замену.

Судья Александр Егоров удаляет с поля Василия Березуцкого
Судья Александр Егоров удаляет с поля Василия Березуцкого.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Удаление Березуцкого и разгром

Начало второго тайма осталось за ЦСКА. Атакующий потенциал команды в лице Головина, Еременко и Мусы при поддержке Дзагоева с Натхо позволял регулярно создавать моменты, но вот реализация у армейцев в те годы хромала жутко — не хватало стабильного нападающего.

Не реализовав свои подходы, на 55-й минуте ЦСКА пропустил сам — Алексей Березуцкий не успел создать искусственный офсайд и Халк с Кокориным вдвоем вывалились на Акинфеева.

Спустя 5 минут ЦСКА развалился — без Вернблума пустовала опорная зона, и оттуда вновь пришла беда. Василию Березуцкому пришлось фолить на выходящего один на один Кокорине. Судья расценил эпизод как фол последней надежды и показал защитнику прямую красную карточку. Халк же во второй раз за игру реализовал пенальти, не оставив ни единого шанса Акинфееву.

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Слуцкому пришлось тратить третью замену для затыкания образовавшейся дыры в центре защиты, так что при счете 1:3 в пользу соперника пришлось менять атакующего игрока Еременко на Виктора Васина. Точку в матче поставил Артур Юсупов, нанесший неожиданный удар в ближний угол ворот. Итоговый счет — 4:1 в пользу «Зенита».

«Наверное, даже не второй, а третий мяч был ключевым, — признавался после игры Слуцкий. — После этого стало практически невозможно спасти игру. Я считаю, что в целом и первый тайм, и начало второго тайма проходили в равной игре. Кто чаще ошибается, тот проигрывает. К сожалению, сегодня это были мы».

Это было первое поражение Слуцкого в финальных матчах. Халк, по мнению «СЭ», стал лучшим игроком матча, а Андре Виллаш-Боаш выиграл свой последний трофей России. Как и Халк с Витселем. ЦСКА же добился успеха в РПЛ и завоевал третье чемпионство за четыре года. То золото — последний серьезный трофей команды на данный момент (была только победа в Суперкубке в 2018-м). В суперфинале Кубка России с «Краснодаром» у армейцев будет прекрасный шанс прервать затянувшийся семилетний период.

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ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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