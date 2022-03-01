«Динамо» — «Нижний Новгород»: ВАР думал долго — судья быстро назначил пенальти

На 43-й минуте матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Нижний Новгород» после прострела Дмитрия Скопинцева в штрафной площади гостей произошел контакт с правой рукой Ларса Ларсена. Она была задрана — находилась в неестественном положении.

Судья Алексей Амелин этого не заметил.

В его действия вмешались видеоассистенты Василий Казарцев и Егор Болховитин. Они достаточно долго проводили проверку и спустя примерно две минуты предложили арбитру посмотреть видеозапись. После этого рефери зафиксировал нарушение правил и наказал нижегородца Ларсена 11-метровым ударом.