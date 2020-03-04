Зобнин поздравил одноклубников с победой над ЦСКА в Кубке
23:14
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин опубликовал в своем Instagram новую фотографию после победы над ЦСКА (3:2) в матче четвертьфинала Олимп-Кубка России. Встреча прошла в Москве сегодня.
«Топ!» — подписал фото Зобнин. На снимке 26-летний хавбек красно-белых вместе с защитником Ильей Кутеповым радуется забитому мячу форварда Эсекиэля Понсе.
23 апреля состоится полуфинальный матч Кубка «Зенит» — «Спартак».
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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи