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Зобнин поздравил одноклубников с победой над ЦСКА в Кубке

23:14
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин опубликовал в своем Instagram новую фотографию после победы над ЦСКА (3:2) в матче четвертьфинала Олимп-Кубка России. Встреча прошла в Москве сегодня.

«Топ!» — подписал фото Зобнин. На снимке 26-летний хавбек красно-белых вместе с защитником Ильей Кутеповым радуется забитому мячу форварда Эсекиэля Понсе.

23 апреля состоится полуфинальный матч Кубка «Зенит» — «Спартак».

Спартак — ЦСКА

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи




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