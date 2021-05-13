Зиньковский высказался о готовности «Крыльев» к РПЛ

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский в разговоре с «СЭ» высказался о финале Бетсити Кубка России, в котором самарский клуб уступил «Локомотиву» (1:3)

«Готовы мы к РПЛ? Да, мы это чувствуем. Мы хорошо сыграли, хорошо провели Кубок, но чуть-чуть не хватило нам. Победил сильнейший. Выход в РПЛ сглаживает неудачу? Не знаю, сейчас вообще нет эмоций. Ждем, что будет в Премьер-лиге, какой будет состав. Сейчас будем это все обсуждать, надеюсь, что с командой и со мной будет все хорошо», — заявил «СЭ» Зиньковский.

Напомним, что самарский клуб досрочно завоевал путевку в премьер-лигу, заняв первое место в ОЛИМП-ФНЛ.

(Севастиан Терлецкий)