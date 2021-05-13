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Бышовец: «У «Локо» есть будущее с Марко Николичем»

11:43
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Бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от финального матча Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов».

Железнодорожники победили со счетом 3:1 и в девятый раз в истории завоевали трофей.

«Матч оставил очень хорошие впечатления, — цитируют «Известия» Бышовца. — По накалу, эмоциям, интриге игра выдалась отличной. И «Крылья», и железнодорожники смотрелись достойно, бились, старались играть на своих сильных сторонах. Но футболисты «Локо» на сегодня все же более опытные и мастеровитые, поэтому смогли воспользоваться теми ошибками, которые допустили самарцы. Красно-зеленые захватили инициативу во втором тайме и дожали соперника, сыграв очень грамотно и в обороне, и в атаке. Победа «Локо» абсолютно заслуженная и закономерная, по игре. Поздравляю не только футболистов железнодорожников, но и тренерский штаб, руководство, а также всех преданных команде болельщиков. Думаю, что у «Локо» есть будущее с Марко Николичем, но здесь все зависит от того, какие задачи будет ставить клуб в дальнейшем».

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1163181/aleksei-fomin/deviatyi-vzial-lokomotiv-snova-vyigral-kubok-rossii

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча