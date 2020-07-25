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«Зенитушка, дави!» Валуев показал, как смотрит матч финала Кубка

18:08
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Бывший чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы и болельщик «Зенита» Николай Валуев опубликовал в Instagram фото, на котором он смотрит по телевизору матч финала Кубка России сине-бело-голубых с «Химками». Встреча проходит в Екатеринбурге.

«Зенитушка, дави!» — написал в Instagram Валуев.

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Материалы сюжета: Кубок России-2019/2020: финал




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