«Зенитушка, дави!» Валуев показал, как смотрит матч финала Кубка
18:08
Бывший чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы и болельщик «Зенита» Николай Валуев опубликовал в Instagram фото, на котором он смотрит по телевизору матч финала Кубка России сине-бело-голубых с «Химками». Встреча проходит в Екатеринбурге.
«Зенитушка, дави!» — написал в Instagram Валуев.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Химки»
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