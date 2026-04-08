В пользу «Спартака» пенальти назначили, в ворота «Спартака» — нет. Почему сегодня ВАР Федоров поступил иначе?

На 42-й минуте матча второго этапа полуфинала Пути регионов «Зенит» — «Спартак» судья Артем Чистяков после вмешательства ВАР Артура Федорова и АВАР Романа Сафьяна и просмотра видеоповторов, наказал Луиса Энрике пенальти.

Рефери определил, что зенитовец нарушил правила в борьбе с Эсекьелем Барко, когда произошел контакт руки с головой спартаковца.

Любопытно, что несколько дней назад, 5 апреля, Федоров выполнял обязанности АВАР в ходе игры 23-го тура чемпионата России «Спартак» — «Локомотив» (2:1).

На 45+1-й минуте Кристофер Ву ударил рукой Лукаса Фассона, а на 75-й минуте Даниил Денисов ударил рукой Александра Руденко. Оба инцидента произошли в штрафной площади красно-белых, в обоих случаях пенальти назначены не были, а видеоассистенты в действия судьи Инала Танашева не вмешались.

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