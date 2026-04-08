«Зенит» — «Спартак»: смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка России

«Зенит» примет «Спартак» в 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 8 апреля. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

08 апреля, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Зенит» — «Спартак» доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

У сине-бело-голубых травмирован нападающий Вадим Шилов. У красно-белых травмированы защитник Срджан Бабич, полузащитники Даниил Зорин и Владислав Саусь.