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Ивлев — о шансах «Динамо» в ответном матче с «Краснодаром»: «Будем рассчитывать на хорошую игру»

Микеле Антонов
Корреспондент

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев ответил на вопрос «СЭ» о шансах бело-голубых победить «Краснодар» в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Первая игра команд прошла 8 апреля в Москве и завершилась ничьей со счетом 0:0. Ответный матч состоится 5-7 мая в Краснодаре. Точная дата станет известна позднее.

— Пройдете «Краснодар»?

— Будем хорошо играть.

— В Краснодаре всегда исторически сложно играть.

— История показывает, что часто все меняется. Поэтому будем рассчитывать на хорошую игру. Второй тайм однозначно был за нашим клубом. Были возможности. Дальше будем смотреть в Краснодаре.

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Александр Ивлев
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