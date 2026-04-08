Пивоваров — об отмененной красной карточке Пальцева: «Может быть, «Динамо» обратится в ЭСК»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал эпизод с отменой красной карточки защитника «Краснодара» Валентина Пальцева в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра команд прошла 8 апреля в Москве и завершилась ничьей со счетом 0:0. В концовке первого тайма главный арбитр Иван Абросимов удалил Пальцева за фол на полузащитнике бело-голубых Бителло, однако после вмешательства ВАР судья изменил свое решение и показал Пальцеву желтую карточку.

— Как вам эпизод с отмененной красной карточкой Пальцева за фол на Бителло?

— Надо посмотреть. Судья в итоге отменил красную, значит, у них такое мнение. Они же это проверили. Мы тоже проверим, посмотрим этот эпизод. Может быть, обратимся в ЭСК.

Ответный матч команд в Кубке России пройдет 5-7 мая в Краснодаре. Точная дата станет известна позднее.

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