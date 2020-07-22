«Зенит» и «Химки» смогут выкупить по 1000 билетов на финал Кубка
17:35
Исполком РФС принял изменения в регламент по возобновлению сезона в чемпионате и Кубке страны, сообщает официальный сайт союза.
В частности, в пункт о допуске зрителей на игры добавилось правило для финала Олимп-Кубка России. В решающем матче сойдутся «Зенит» и «Химки». Встреча пройдет 25 июля в Екатеринбурге.
Обе команды смогут выкупить по 1000 билетов для своих болельщиков. Если квота не будет выкуплена, то оставшиеся билеты поступят в свободную продажу.
Зрители гостей по-прежнему не будут допускаться на игры РПЛ.
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Материалы сюжета: Кубок России-2019/2020: финал
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