«Зенит» и «Химки» смогут выкупить по 1000 билетов на финал Кубка

Исполком РФС принял изменения в регламент по возобновлению сезона в чемпионате и Кубке страны, сообщает официальный сайт союза.

В частности, в пункт о допуске зрителей на игры добавилось правило для финала Олимп-Кубка России. В решающем матче сойдутся «Зенит» и «Химки». Встреча пройдет 25 июля в Екатеринбурге.

Обе команды смогут выкупить по 1000 билетов для своих болельщиков. Если квота не будет выкуплена, то оставшиеся билеты поступят в свободную продажу.

Зрители гостей по-прежнему не будут допускаться на игры РПЛ.