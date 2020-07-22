Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Зенит» и «Химки» смогут выкупить по 1000 билетов на финал Кубка

17:35

Исполком РФС принял изменения в регламент по возобновлению сезона в чемпионате и Кубке страны, сообщает официальный сайт союза.

В частности, в пункт о допуске зрителей на игры добавилось правило для финала Олимп-Кубка России. В решающем матче сойдутся «Зенит» и «Химки». Встреча пройдет 25 июля в Екатеринбурге.

Обе команды смогут выкупить по 1000 билетов для своих болельщиков. Если квота не будет выкуплена, то оставшиеся билеты поступят в свободную продажу.

Зрители гостей по-прежнему не будут допускаться на игры РПЛ.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/211969

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок России-2019/2020: финал




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир