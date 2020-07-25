На 82-й минуте финального матча Олимп-Кубка России «Зенит» — «Химки» арбитр Владимир Москалев принял верное решение, назначив 11-метровый удар в ворота подмосковной команды.

Судья правильно оценил единоборство Евгения Гапона с Малкомом, увидев, что защитник совершил фол по неосторожности и сбил соперника. (Александр Бобров)

25 июля. Екатеринбург. «Зенит» — «Химки» — 1:0.

25 июля. Екатеринбург. «Зенит» — «Химки» — 1:0.