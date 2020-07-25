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«Зенит» — «Химки»: за что назначен пенальти?

18:52
25 июля. Екатеринбург. «Зенит» — «Химки» — 1:0. 25 июля. Екатеринбург. «Зенит» — «Химки» — 1:0. 25 июля. Екатеринбург. «Зенит» — «Химки» — 1:0. 25 июля. Екатеринбург. «Зенит» — «Химки» — 1:0.
25 июля. Екатеринбург. «Зенит» — «Химки» — 1:0.
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На 82-й минуте финального матча Олимп-Кубка России «Зенит» — «Химки» арбитр Владимир Москалев принял верное решение, назначив 11-метровый удар в ворота подмосковной команды.

Судья правильно оценил единоборство Евгения Гапона с Малкомом, увидев, что защитник совершил фол по неосторожности и сбил соперника. (Александр Бобров)

25 июля. Екатеринбург. "Зенит" - "Химки" - 1:0.
25 июля. Екатеринбург. «Зенит» — «Химки» — 1:0.
25 июля. Екатеринбург. "Зенит" - "Химки" - 1:0.
25 июля. Екатеринбург. «Зенит» — «Химки» — 1:0.
25 июля. Екатеринбург. "Зенит" - "Химки" - 1:0.
25 июля. Екатеринбург. «Зенит» — «Химки» — 1:0.

Зенит — Химки

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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