«Зенит» победил махачкалинское «Динамо» благодаря пенальти Дурана

«Зенит» в домашнем матче обыграл махачкалинское «Динамо» в первом этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России — 1:0.

Пенальти на 45+9-й минуте реализовал Джон Дуран. 11-метровый был назначен за фол защитника «Динамо» Сослана Кагермазова на хавбеке «Зенита» Данииле Кондакове. Главный арбитр Павел Кукуян принял решение после подсказки ВАР Евгения Буланова и просмотра видеоповтора.

«Зенит» вышел во второй этап полуфинала Пути регионов и сыграет с проигравшей командой в противостоянии между московскими «Динамо» и «Спартаком». Махачкалинское «Динамо» покинуло Кубок России.