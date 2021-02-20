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«Зенит» — «Арсенал»: гости сравняли счет

17:29
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«Арсенал» сравнял счет в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Зенита».

На 25-й минуте забил Кирилл Панченко. Счет матча стал равным — 1:1.

Зенит — Арсенал Т

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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