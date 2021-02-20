«Зенит» — «Арсенал»: арбитр правильно не назначил пенальти в ворота питерцев
На 10-й минуте матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Зенит» — «Арсенал» арбитр Станислав Васильев принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля.
В том эпизоде после скидки Евгения Луценко защитник сине-бело-голубых Ярослав Ракицкий не играл в мяч рукой. Если верить одному из видеповторов, мяч угодил игроку в живот. Судья поступил правильно — без помощи видеоассистентов Владимира Москалева и Тихона Калугина.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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