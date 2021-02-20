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Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

«Зенит» — «Арсенал»: арбитр правильно не назначил пенальти в ворота питерцев

17:34
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На 10-й минуте матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Зенит» — «Арсенал» арбитр Станислав Васильев принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля.

В том эпизоде после скидки Евгения Луценко защитник сине-бело-голубых Ярослав Ракицкий не играл в мяч рукой. Если верить одному из видеповторов, мяч угодил игроку в живот. Судья поступил правильно — без помощи видеоассистентов Владимира Москалева и Тихона Калугина.

(Александр Бобров)

Эпизод с возможным пенальти.
Эпизод с возможным пенальти.
Эпизод с возможным пенальти.
Эпизод с возможным пенальти.
Эпизод с возможным пенальти.
Эпизод с возможным пенальти.
Зенит — Арсенал Т

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