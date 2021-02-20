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«Зенит» — «Арсенал»: Кузяев открыл счет в матче

17:23
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Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев забил мяч в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Арсенала».

Футболист отличился на 19-й минуте. Счет матча — 1:0 в пользу «Зенита».

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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