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«Зенит» дома разгромил «Ахмат» в матче 1/4 финала Кубка России

Алина Савинова
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6 ноября. «Зенит» победил «Ахмат» в первом матче Кубка России (2:0).
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» на своем поле обыграл «Ахмат» в первом матче 1/4 финала Кубка России — 3:0.

Счет на 20-й минуте открыл Клаудиньо. На 53-й минуте Кассьерра увеличил преимущество хозяев. Он также поучаствовал в первом голе команды, отдав пас на Клаудиньо. Точку в матче поставил Александр Соболев, который отличился на 87-й минуте.

По желтой карточке в этой встрече получили защитник сине-бело-голубых Дмитрий Чистяков, а также футболисты грозненцев Исмаэль Силва и Максим Самородов.

Второй матч команды проведут между собой 27 ноября.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
06 нояб, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:0
Ахмат
Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Зенит
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