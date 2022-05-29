Жиго: «Вернусь ли я в Россию? Давайте посмотрим позже»

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго в интервью «СЭ» поделился эмоциями от победы в финале БЕТСИТИ Кубка России над «Динамо» (2:1).

«Это очень красиво! Эмоции сегодня были суперские. В самом конце соперник не забил пенальти. Вернусь ли я в Россию? Давайте посмотрим позже. Мы заслужили эту победу. Спасибо всем ребятам! Я очень хотел выиграть трофей со «Спартаком». Желаю партнерам выиграть в этой команде еще много титулов», — сказал Жиго.

Ранее Жиго попрощался с фанатами красно-белых после завершения финала Кубка России. В следующем сезоне футболист уже будет выступать за французский «Марсель».