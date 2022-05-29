Набабкин: «Выигрыш Кубка никак не отменяет того факта, что «Спартак» в сезоне занял 10-е место»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал завоевание «Спартаком» БЕТСИТИ Кубка России.

«Комментаторы должны быть объективными, а не выражать явные эмоции в отношении одной команды — «Спартака». Выигрыш Кубка никак не отменяет того факта, что «Спартак» в сезоне занял 10-е место», — сказал Набабкин «Чемпионату».

В решающем матче красно-белые одолели «Динамо» со счетом 2:1.

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории, ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах. Также столичный клуб 10 раз становился победителем Кубка СССР.