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Набабкин: «Выигрыш Кубка никак не отменяет того факта, что «Спартак» в сезоне занял 10-е место»

Защитник ЦСКА Набабкин прокомментировал завоевание «Спартаком» БЕТСИТИ Кубка России
Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал завоевание «Спартаком» БЕТСИТИ Кубка России.

«Комментаторы должны быть объективными, а не выражать явные эмоции в отношении одной команды — «Спартака». Выигрыш Кубка никак не отменяет того факта, что «Спартак» в сезоне занял 10-е место», — сказал Набабкин «Чемпионату».

В решающем матче красно-белые одолели «Динамо» со счетом 2:1.

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории, ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах. Также столичный клуб 10 раз становился победителем Кубка СССР.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4710141-nababkin-vyigrysh-kubka-ne-otmenyaet-fakta-chto-spartak-zanyal-10-mesto.html
Кирилл Набабкин
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
24
12
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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