Каттани: «Останется ли Ваноли? Почему нет»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани поделился мнением о будущем главного тренера клуба Паоло Ваноли после финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (2:1).

«Я очень счастлив за Леонида Федуна. Сегодня он доказал, что заслуживает титула. Останется ли Ваноли? Почему нет», — цитирует Каттани «СЭ».

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории, ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах. Также столичный клуб 10 раз становился победителем Кубка СССР.

«Спартак» догнал петербургский «Зенит» по числу побед в Кубке России, рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив», выигрывавший трофей девять раз.