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Каттани: «Останется ли Ваноли? Почему нет»

Каттани поделился мнением о будущем Ваноли
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани поделился мнением о будущем главного тренера клуба Паоло Ваноли после финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (2:1).

«Я очень счастлив за Леонида Федуна. Сегодня он доказал, что заслуживает титула. Останется ли Ваноли? Почему нет», — цитирует Каттани «СЭ».

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории, ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах. Также столичный клуб 10 раз становился победителем Кубка СССР.

«Спартак» догнал петербургский «Зенит» по числу побед в Кубке России, рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив», выигрывавший трофей девять раз.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
Лука Каттани
Паоло Ваноли
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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