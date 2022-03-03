Дивеев прокомментировал победу ЦСКА над «Сочи» в Кубке России

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Огромное спасибо болельщикам за то, что приехали поддержать нас, — сказал Дивеев в интервью пресс-службе московского клуба. — Да, может быть, игра была в первом тайме не такая хорошая, но во втором мы вышли настроенные и выиграли игру для них. В перерыве мы поговорили и поняли, что мы можем спокойно выиграть эту игру. Мы понимали, что «Сочи» точно сядут и будут обороняться, потому что они выигрывали 1:0. У нас были моменты, и мы могли даже больше забить».

Защитник также прокомментировал свой дубль в прошедшей встрече.

«Хорошие передачи были с углового. Оба они одинаковые были, с правого фланга подавали. Получилось так, что я выиграл единоборство у защитников. Мяч в голову и влетел в сетку ворот», — сказал он.

Напомним, что Дивеев оформил дубль, забив оба мяча после подачи с углового от полузащитника Юсуфа Языджи. ЦСКА вышел в 1/4 финала Кубка России.

В субботу, 5 февраля, ЦСКА сыграет с «Нижним Новгородом» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.