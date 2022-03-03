Пресс-служба «Спартака»: на матче с «Кубанью» присуствовали 45 беженцев с Донбасса

На матче Кубка России «Спартак» — «Кубань» присутствовали 45 беженцев из Донбасса

На матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Кубань» присутствовали 45 беженцев из Донбасса, сообщает пресс-служба московского клуба.

«Вчера на матче «Спартак» — «Кубань» присутствовали 45 беженцев из Донбасса — родители с детьми. Всем им клуб предоставил билеты на центральные сектора с питанием» , — говорится в сообщении пресс-службы.

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

«Спартак» одержал победу над «Кубанью» со счетом 6:1 и вышел в четвертьфинал Кубка России.