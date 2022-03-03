Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 15:39

Пресс-служба «Спартака»: на матче с «Кубанью» присуствовали 45 беженцев с Донбасса

На матче Кубка России «Спартак» — «Кубань» присутствовали 45 беженцев из Донбасса
Карен Саркисян
Корреспондент

На матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Кубань» присутствовали 45 беженцев из Донбасса, сообщает пресс-служба московского клуба.

«Вчера на матче «Спартак» — «Кубань» присутствовали 45 беженцев из Донбасса — родители с детьми. Всем им клуб предоставил билеты на центральные сектора с питанием», — говорится в сообщении пресс-службы.

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

«Спартак» одержал победу над «Кубанью» со счетом 6:1 и вышел в четвертьфинал Кубка России.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Кубань
ФК Спартак (Москва)
0

Читайте также

В «Зените» отреагировали на информацию о закрытии РПЛ в сезоне-2021/22
Клубы РПЛ просят открыть трансферное окно для внутренних переходов из-за возможного отъезда легионеров
СМИ: Сборная Польши напрямую выйдет в финал отбора на чемпионат мира
«Зенит» — «КАМАЗ»: прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России 3 марта
Международный паралимпийский комитет передумал. Россияне и белорусы не выступят в Пекине-2022
Реклама
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2021/22: 1/8 финала
Дивеев прокомментировал победу ЦСКА над «Сочи» в Кубке России
Шамар Николсон получил премию «БЕТСИТИ Лучший игрок матча»
Розыгрыш 3 000 000 Р! Пройдет ли «Зенит» в четвертьфинал? «Участвуй в «Игре миллионов»
БЕТСИТИ Кубок России, расписание всех матчей 1/8 финала: «Локо» против «Енисея», «Зенит» — КАМАЗ и другие игры
Николсон признался, что счастлив после хет-трика в кубковом матче
Паоло Ваноли пообещал болельщикам, что останется в «Спартаке»
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 20-й тур: «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
Ряд клубов РПЛ предложил, чтобы по итогам сезона никто не вылетал из премьер-лиги
«Динамо» попросило фанатов отказаться от пиротехники на матче со «Спартаком»
Дивеев прокомментировал победу ЦСКА над «Сочи» в Кубке России
Сергей Карасев назначен главным арбитром матча «Динамо» — «Спартак»
В «Химках» считают, что РПЛ необходимо открыть дополнительное внутреннее трансферное окно
Открыта продажа билетов на матч 20-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак» на 100 процентов зрительских мест
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дивеев прокомментировал победу ЦСКА над «Сочи» в Кубке России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости