Шамар Николсон получил премию «БЕТСИТИ Лучший игрок матча»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон признан лучшим игроком матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Кубани» (6:1).

24-летний ямаец провел на поле все 90 минут и сделал хет-трик, за что получил премию «БЕТСИТИ Лучший игрок матча».

Отметим, что три гола в ворота «Кубани» стали для Николсона первыми за «Спартак». Форвард проводил второй матч за красно-белых, он перешел в московскую команду из бельгийского «Шарлеруа» в январе.

Жеребьевка четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России пройдет 4 марта.