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Сегодня, 14:17

Шамар Николсон получил премию «БЕТСИТИ Лучший игрок матча»

Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон признан лучшим игроком матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Кубани» (6:1).

24-летний ямаец провел на поле все 90 минут и сделал хет-трик, за что получил премию «БЕТСИТИ Лучший игрок матча».

Отметим, что три гола в ворота «Кубани» стали для Николсона первыми за «Спартак». Форвард проводил второй матч за красно-белых, он перешел в московскую команду из бельгийского «Шарлеруа» в январе.

Жеребьевка четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России пройдет 4 марта.

Источник: https://betcity.ru/ru/news/company/8416-shamar-nikolson-poluchil-premiyu-betsiti-luchshiy-igrok-matcha
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Кубань
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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