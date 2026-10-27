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Краснодар — Динамо М: стартовые составы на матч Кубка России 27 октября 2026

«Краснодар» — московское «Динамо»: стартовые составы на кубковый матч

Алина Савинова

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и московского «Динамо» на матч группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Краснодар»: Корякин, Вахания, Пальцев, Майсон, Петров, Ленини, Оздоев, Буркин, Кристиан, Боселли, Воробьев.

Запасные: Агкацев, Кордоба, Оласа, Аугусто, Тормена, Уткин, Батчи, Черников.

«Динамо»: Расулов, Зайдензаль, Рикардо, Фернандес, Скопинцев, Маринкин, Миранчук, Окишор, Казимир, Гутьеррес, Сергеев.

Запасные: Лещук, Лунев, Гладышев, Глебов, Артур, Рубенс, Касерес, Тюкавин, Фомин.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;.«Краснодар» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Кубка
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
27 октября, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
Динамо

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