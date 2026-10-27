«Краснодар» — московское «Динамо»: стартовые составы на кубковый матч
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и московского «Динамо» на матч группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Краснодар»: Корякин, Вахания, Пальцев, Майсон, Петров, Ленини, Оздоев, Буркин, Кристиан, Боселли, Воробьев.
Запасные: Агкацев, Кордоба, Оласа, Аугусто, Тормена, Уткин, Батчи, Черников.
«Динамо»: Расулов, Зайдензаль, Рикардо, Фернандес, Скопинцев, Маринкин, Миранчук, Окишор, Казимир, Гутьеррес, Сергеев.
Запасные: Лещук, Лунев, Гладышев, Глебов, Артур, Рубенс, Касерес, Тюкавин, Фомин.
Новости