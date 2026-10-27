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«Краснодар» — «Динамо»: Воробьев не забил с пенальти на 5-й минуте

«Краснодар» — «Динамо»: Воробьев не забил с пенальти на 5-й минуте

Алина Савинова

«Краснодар» не смог открыть счет с пенальти в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против московского «Динамо».

На 5-й минуте Дмитрий Воробьев не реализовал 11-метровый.

Главный арбитр Станислав Матвеев назначил пенальти после вмешательства ВАР и просмотра повторов — защитник бело-голубых Дэвид Рикардо в своей штрафной сбил полузащитника «быков» Кристиана. За этот фол Рикардо также получил желтую карточку.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;.«Краснодар» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Кубка
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
27 октября, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
Динамо
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