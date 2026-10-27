«Краснодар» — «Динамо»: Воробьев не забил с пенальти на 5-й минуте

«Краснодар» не смог открыть счет с пенальти в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против московского «Динамо».

На 5-й минуте Дмитрий Воробьев не реализовал 11-метровый.

Главный арбитр Станислав Матвеев назначил пенальти после вмешательства ВАР и просмотра повторов — защитник бело-голубых Дэвид Рикардо в своей штрафной сбил полузащитника «быков» Кристиана. За этот фол Рикардо также получил желтую карточку.