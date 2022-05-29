Юрий Семин рассчитывает в скором времени вернуться к активной работе

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что рассчитывает в скором времени вернуться к активной работе.

— Что вы ждете от сегодняшнего матча?

— Хорошего футбола. Наверное, ярче, чем на финале Лиги Чемпионов сегодня не будет.

— Когда мы сможем вас увидеть в работе?

— Скоро.

— У вас есть предложения из РПЛ?

— Пока рассматриваем их.

Семин — один из самых титулованных тренеров отечественного футбола. Под его руководством московский «Локомотив» три раза получил чемпионский титул. Также на счету тренера шесть выигранных Кубков России.