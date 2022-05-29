Юрий Семин рассчитывает в скором времени вернуться к активной работе
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что рассчитывает в скором времени вернуться к активной работе.
— Что вы ждете от сегодняшнего матча?
— Хорошего футбола. Наверное, ярче, чем на финале Лиги Чемпионов сегодня не будет.
— Когда мы сможем вас увидеть в работе?
— Скоро.
— У вас есть предложения из РПЛ?
— Пока рассматриваем их.
Семин — один из самых титулованных тренеров отечественного футбола. Под его руководством московский «Локомотив» три раза получил чемпионский титул. Также на счету тренера шесть выигранных Кубков России.
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