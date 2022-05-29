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Сегодня, 15:54

Юрий Семин рассчитывает в скором времени вернуться к активной работе

Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что рассчитывает в скором времени вернуться к активной работе.

— Что вы ждете от сегодняшнего матча?

— Хорошего футбола. Наверное, ярче, чем на финале Лиги Чемпионов сегодня не будет.

— Когда мы сможем вас увидеть в работе?

— Скоро.

— У вас есть предложения из РПЛ?

— Пока рассматриваем их.

Семин — один из самых титулованных тренеров отечественного футбола. Под его руководством московский «Локомотив» три раза получил чемпионский титул. Также на счету тренера шесть выигранных Кубков России.

Юрий Семин
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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