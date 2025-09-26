Семин — о медиафутбольных клубах: «У них есть шанс выиграть Кубок. Выигрывайте!»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос «СЭ», нужно ли убрать медиафутбольные команды из розыгрыша FONBET Кубка России.

«Это нормальное явление. Зачем их убирать из Кубка. Они сыграли один раунд, два — и вылетают. Зачем их убирать. Им надо стремиться к тому, чтобы правильно играть, побеждать и проходить как можно дальше в Кубке. РФС им предоставил хорошую возможность проявить себя, показать себя. У них есть шанс выиграть Кубок. Выигрывайте! Почему они не выигрывают Кубок, а выигрывают профессиональные команды? Вот и все. Надо к этому стремиться. Им платят деньги. У них очень мощная пресса, поддержка, околофутбольная тусовка и так далее. Надо выигрывать. Тогда есть шанс советовать. А когда ничего не выигрывают, советчиков много», — сказал Семин «СЭ».

Клубы медиалиги с сезона-2022/23 участвуют в FONBET Кубке России.

В этом розыгрыше турнира клуб 2DROTS проиграл «Космосу» (0:1) во втором раунде Пути регионов, «Амкал» и «Броук Бойз» покинули турнир на стадии четвертого раунда, уступив «Енисею» (1:2) и «Соколу» (0:2) соответственно.