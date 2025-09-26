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Семин ответил Егорову на предложение о лимите на плохой футбол: «Нужно проблемы искать у себя»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на предложение президента «Броук Бойз» Дмитрия Егорова ввести лимит на хреновый футбол.

«Broke Boys» прошли в Пути регионов Fonbet Кубка России «Орел» (3:2), курский «Авангард» (2:1), раменский «Леон Сатурн» (2:0) и уступили «Соколу» (0:2).

«Сокол» же выиграл! Вообще, какое-то странное возмущение. Команда проиграла. Проиграла команде, которая играла плохо. Наверное, нужно проблемы искать у себя. Тот, кто победил, сам разберется в своих проблемах. Как он определяет, хороший футбол или плохой. Если разыгрывают от вратаря, то это хороший футбол? Это не так определяют. Они далеко заблуждаются. Даже «Манчестер Сити» так не играет. Играют в более вертикальный футбол, на чужой половине поля. Поэтому значительно больше обострений и игра, на мой взгляд, быстрее идет. Мне кажется, они сильно отстают от футбола», — сказал Семин «СЭ».

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Юрий Семин
ФК Broke Boys
ФК Сокол (Саратов)
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