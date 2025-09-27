Кротов: «Собрались ребята с опытом игры на достаточно хорошем уровне, поэтому «Амкал» был так хорош в Кубке России»

Нападающий «Енисея» Вячеслав Кротов объяснил, как «Амкал» дошел до 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

«Это хороший противник, который заслуженно прошел несколько стадий Кубка России и нам создал немало проблем. Тем более в «Амкале» собралось немало квалифицированных футболистов, недавно выступавших на профессиональном футболе. Леон Сабуа, к примеру, всего пару лет назад становился чемпионом Армении в составе «Урарту» и был признан лучшим игроком года в стране. С некоторыми из «Амкала» я еще играл — либо в одной команде, либо выходил на поле против них. С кем-то вообще еще по школе пересекался. В общем, собрались ребята с опытом игры на достаточно хорошем уровне, поэтому «Амкал» был так хорош в Кубке», — цитируют «Известия» Кротова.

«Амкал» проиграл «Енисею» (1:2) и был последним клубом из медиалиги в розыгрыше Кубка России-2025/26. До него из турнира вылетели Broke Boys, которые также дошли до четвертого раунда и уступили «Соколу» (0:2), а также 2DROTS, проигравшие «Космосу» (0:1) во втором раунде.